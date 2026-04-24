L’Unione dei Comuni pubblica un bando per la vendita di due mezzi: come partecipare all’asta

Amiata (Grosseto). L’Unione dei Comuni montani Amiata grossetana ha pubblicato un bando pubblico per l’alienazione di alcuni mezzi di proprietà dell’Ente, nell’ambito delle attività di razionalizzazione e gestione del patrimonio.

Il bando prevede la vendita di due lotti:

un autocarro Toyota Hilux immatricolato nel 1996;

una macchina operatrice semovente (terna Jcb) immatricolata nel 1995.

I mezzi saranno assegnati tramite asta pubblica con il sistema delle offerte segrete al rialzo e con prezzi base rispettivamente fissati in 1.500 euro per il lotto 1; 1.000 euro per il lotto 2.

Gli interessati dovranno presentare la propria offerta entro e non oltre le ore 13.00 del 13 maggio 2026, secondo le modalità indicate nel bando.

Elemento fondamentale per la partecipazione è il sopralluogo obbligatorio.

L’asta si svolgerà il 14 maggio 2026 alle 10, nella sede dell’Unione ad Arcidosso.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità sia per operatori economici sia per privati cittadini di acquisire mezzi a condizioni competitive, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa.

Per informazioni e prenotazione del sopralluogo è possibile contattare il referente Riccardo Bargagli (cell. 338.3602712, chiamare dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle 10.00 alle 12.00).

Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito istituzionale dell’Unione nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara” al seguente link: https://egov.uc-amiata.gr.it/ucmagros/zf/index.php/bandi-gara/avvisi/dettaglio-avviso/avviso/4