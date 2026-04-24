Libri, giochi e musica: il programma dell’ultima giornata del Festival Resistente

Grosseto. Ultima giornata per il Festival Resistente sulle Mura Medicee di Grosseto.

Il programma

Dopo la partecipazione alle commemorazioni, alle 13 il classico pranzo resistente già sold out. Alle 14 la musica di Tiburzi Sound System.

Alle 16 i giochi d’altri tempi proposti da Bandus nell’ambito del progetto “Dio non gioca a dadi”, mentre alla stessa ora, nei locali della MdM – Mediateca digitale della Maremma (in chiasso delle Monache 9/11) la Libreria delle Ragazze Associazione Raccontincontri presenta: “Storie di Resistenza dal nostro confine orientale”, letture tratte dal libro “Guance bianche e rosse” di Elisa Menon a cura di Loretta Pizzetti. Mostra virtuale Kira e Dik nella brigata Osoppo Friuli a cura di Luciana Rocchi.

Per il ciclo “Mappare la Resistenza” a cura di Isgrec, in collaborazione con Anpi Manciano e con il contributo del Cesvot, al Cinghialino è in programma la presentazione del libro “Manciano: dalla Liberazione (1944) alla Croce di Guerra (1955). Storia, fatti e personaggi dalla Resistenza alla democrazia” a cura di Lucio Niccolai e Daniele Pratesi. Ne parlano i curatori insieme a Ilaria Cansella, dell’Isgrec.

Suddiviso in tre sezioni – “Dalla Liberazione alla Croce di Guerra”, “Approfondimenti”, e “Storie, fatti e personaggi” – il volume offre un’ampia panoramica sugli anni successivi alla Liberazione, un periodo segnato da profonde trasformazioni sociali e politiche. Tra i temi trattati si trovano il referendum per l’elezione diretta del sindaco, le lotte per la terra, la ricostruzione del tessuto associativo popolare e le prime esperienze democratiche locali, fino al conferimento della Croce di guerra al valor militare al Comune di Manciano nel 1955. Ampio spazio è dedicato anche a storie individuali, episodi e protagonisti del territorio.

Alle 19 aperitivo resistente con Soul Crew vinyl dj-set.

Dopo aperitivi e cene agli stand si inizia con i due concerti. Alle 21.30 live de La Piena (nella foto). Nato nel 2018 in Maremma, il progetto La Piena ha mischiato le varie influenze dei membri della band per dar vita ad un punk-hardcore venato di metal attento a temi ambientali e sociali.

A seguire Klasse Kriminale 40y tour, gruppo punk/skin di Savona, attivo dal 1985 sotto la guida del cantante Marco Balestrino, ideatore e motore principale del progetto. Sul palco del Festival Resistente celebrano i 40 anni di musica punk.

In chiusura Soul Crew dj set.

Informazioni: www.festivalresistente.it – Ingresso libero – cell. 353.4593557

Il festival è organizzato dal circolo Arci associazione Festival Resistente Aps e ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Grosseto. E’ realizzato con Anpi, Isgrec, Unicoop Etruria, associazione La Quercia, Camping Il Sole, Uscita di Sicurezza, Cgil, Humanitas, Clan, Mdm – Mediateca digitale della Maremma, Unipol Assicurazioni. Partecipano inoltre Legambiente, Coordinamento Libera Grosseto, libreria QB, Libreria delle Ragazze – Raccontincontri, Coordinamento Pace Grosseto, Oga – Officina giovani antifascisti.