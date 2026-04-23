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“PhotoShow”: musica, spettacoli e fotografia nella sala polivalente

L'iniziativa è in programma venerdì 24 aprile

di Redazione
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Grosseto. Domani, venerdì 24 aprile, il workshop sulla fotografia di eventi “PhotoShow” inaugura il calendario degli appuntamenti estivi organizzato dal nuovo consiglio direttivo della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare, presieduto da Carmine Polla.

“PhotoShow” celebra 30 anni di foto di spettacoli, dall’analogico al digitale, del fotografo Nunzio Garanti, che ha iniziato la sua attività professionale a Milano in agenzie di pubblicità e case discografiche per poi trasferirsi in Maremma, conquistato dalla bellezza del nostro territorio.
Da dieci anni Nunzio Garanti ha dato vita al progetto multimediale “Backstage Arte” (blog, video-interviste, Social) che ha documentato alcuni fra i più significativi spettacoli rappresentati in Maremma.

Il workshop si terrà nella sala polivalente di Marina di Grosseto, con inizio alle 21: nella prima parte Nunzio Garanti proietterà le immagini di spettacoli e di artisti catturate durante i live, nel backstage e in studio. Nella seconda parte ci sarà l’esibizione dal vivo della band Acoustic Inc (composta da Carlo Sciannameo, a basso acustico e voce, Andrea De Scisciolo, alla chitarra acustica, Rosita Di Marte, al violino, Marta Ricciardi, a piano e voce) e il pubblico potrà apprezzare la performance e contemporaneamente seguire il lavoro di Nunzio Garanti, intento a catturare i momenti più iconici del set della band reinterpretandoli con la sua Reflex.

L’ingresso all’evento è gratuito. Informazioni sui social della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare e al numero 335.5849911 (telefono e whatsapp).

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