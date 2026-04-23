“PhotoShow”: musica, spettacoli e fotografia nella sala polivalente

Grosseto. Domani, venerdì 24 aprile, il workshop sulla fotografia di eventi “PhotoShow” inaugura il calendario degli appuntamenti estivi organizzato dal nuovo consiglio direttivo della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare, presieduto da Carmine Polla.

“PhotoShow” celebra 30 anni di foto di spettacoli, dall’analogico al digitale, del fotografo Nunzio Garanti, che ha iniziato la sua attività professionale a Milano in agenzie di pubblicità e case discografiche per poi trasferirsi in Maremma, conquistato dalla bellezza del nostro territorio.

Da dieci anni Nunzio Garanti ha dato vita al progetto multimediale “Backstage Arte” (blog, video-interviste, Social) che ha documentato alcuni fra i più significativi spettacoli rappresentati in Maremma.

Il workshop si terrà nella sala polivalente di Marina di Grosseto, con inizio alle 21: nella prima parte Nunzio Garanti proietterà le immagini di spettacoli e di artisti catturate durante i live, nel backstage e in studio. Nella seconda parte ci sarà l’esibizione dal vivo della band Acoustic Inc (composta da Carlo Sciannameo, a basso acustico e voce, Andrea De Scisciolo, alla chitarra acustica, Rosita Di Marte, al violino, Marta Ricciardi, a piano e voce) e il pubblico potrà apprezzare la performance e contemporaneamente seguire il lavoro di Nunzio Garanti, intento a catturare i momenti più iconici del set della band reinterpretandoli con la sua Reflex.

L’ingresso all’evento è gratuito. Informazioni sui social della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare e al numero 335.5849911 (telefono e whatsapp).