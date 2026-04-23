“Insieme sulla Via Francigena”: un cammino di salute e solidarietà per aiutare l’Aned

Grosseto. “Tutte le strade portano a Roma”, dice un vecchio adagio, ma, seguendo il percorso della Via Francigena, si può camminare su alcuni percorsi, più antichi mai conosciuti.

Ogni tappa permette di scoprire la cultura, la storia e le tradizioni delle comunità lungo il cammino. I percorsi sono sicuri e adatto a tutti: si può affrontarli a piedi, in bici e, in alcuni tratti, anche a cavallo e a chi la distanza sembra troppo lunga, potrà partecipare soltanto nei tratti più consoni alle proprie condizioni di resistenza.

Il progetto “Insieme sulla Via Francigena” di Aned Onlus mira a sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie renali croniche e promuovere la cultura della donazione di organi. Coinvolgendo pazienti, caregiver e operatori sanitari, promuove uno stile di vita attivo e la riabilitazione attraverso il cammino, unendo pazienti dializzati e trapiantati lungo la via storica fino a Roma.

Acquapendente è stata scelta dall’Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto Aps (Aned) e dall’Azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino come sede di arrivo dell’undicesima tappa del progetto “Insieme sulla Francigena”, il cammino che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica.

La tappa della Via Francigena che, più di altre, riesce a condensare in poche ore di cammino l’essenza stessa del pellegrinaggio è quella che conduce da Radicofani ad Acquapendente e si svolgerà il 24 maggio con il ritrovo dei partecipanti a Radicofani presso la Chiesa di San Pietro. Un percorso lungo circa 24 chilometri, impegnativo, ma capace di regalare paesaggi tra i più iconici dell’Italia centrale.

L’itinerario

La partenza avverrà alle 8, dominata dall’imponente rocca che sembrerà accompagnare i pellegrini con uno sguardo vigile mentre si allontanano. I primi passi si muoveranno tra le dolci ondulazioni della Val d’Orcia, patrimonio di bellezza riconosciuto in tutto il mondo, con scorci che si aprono sul Monte Amiata e sulle campagne senesi. La tappa sarà caratterizzata da una lunga discesa verso la valle del fiume Paglia. Un tratto che, se da un lato faciliterà l’andatura, dall’altro richiederà attenzione e resistenza, soprattutto per le articolazioni.

Dopo alcuni chilometri si incontrerà Ponte a Rigo, piccolo borgo che rappresenterà una sosta naturale per i camminatori: un luogo semplice, ma autentico, dove il ritmo del viaggio rallenta e si ritroverà il senso della condivisione. Proseguendo, il paesaggio cambierà gradualmente. Le colline si abbasseranno e si entrerà in un ambiente più aperto, quasi di confine, che anticiperà il passaggio dalla Toscana al Lazio. Sarà proprio questo attraversamento, più simbolico che geografico, a segnare uno dei momenti più significativi della giornata. L’arrivo ad Acquapendente rappresenterà un traguardo importante. La cittadina accoglierà i viandanti con la sua storia millenaria e, soprattutto, con labBasilica del Santo Sepolcro, da secoli punto di riferimento per chi percorre la Francigena.

Qui il cammino ritroverà la sua dimensione spirituale, fatta di fatica, silenzio e scoperta.

La quota di partecipazione è stata fissata in 10 euro per partecipante e a tutti i partecipanti sarà consegnato alla partenza uno zainetto che includerà attestato di partecipazione, snack, acqua e pettorina identificativa.

Modalità di pagamento: online, tramite il modulo sul sito dell’Aned, Sul posto, o alla partenza della tappa.

Per ulteriori informazioni: cell. 335290531 (Sara, Lazio) e 338.2434264 (Mario, Toscana).

Per scoprire di più: https://www.aned-onlus.it/insiemesullaviafrancigena

Iscrizioni: https://forms.gle/eFexFYzUHkqmCjfb7

Per sostenere il progetto https://www.retedeldono.it/progetto/insieme-sulla-francigena