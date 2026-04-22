Riaperto il “Punto digitale facile”: torna l’aiuto ai cittadini per l’utilizzo dei servizi online

Castiglione della Pescaia (Grosseto). A Castiglione della Pescaia è stato riattivato dalla scorsa settimana il “Punto digitale facile”, lo sportello dedicato all’assistenza gratuita e alla formazione sull’utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali. Un supporto concreto pensato per accompagnare cittadini di tutte le età nell’uso consapevole degli strumenti digitali, sempre più centrali nella vita quotidiana, e nel rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Il servizio, attivo nel palazzo comunale, al piano terra, rappresenta un punto di riferimento per chi ha bisogno di supporto pratico nell’attivazione dello Spid o della Pec, nei pagamenti tramite PagoPA, o anche nell’accesso ai principali servizi online della Pubblica Amministrazione, come il Fascicolo sanitario elettronico, le piattaforme comunali e i servizi scolastici.

Oltre all’assistenza diretta, il Punto digitale facile offre anche orientamento e supporto per intraprendere percorsi formativi online.

«Continua l’erogazione del servizio di digitalizzazione facile – dichiara il sindaco Elena Nappi – nel palazzo comunale vista la buona riuscita e l’utilità riscontrata presso gli utenti di questa attività. Accanto al personale fornito dall’impresa grossetana Wav-e che usufruisce del contributo di un bando regionale Pnrr, l’amministrazione ha deciso di mettere a disposizione personale interno a supporto di questo servizio per dare la possibilità di avere un numero maggiore di giorni da mettere a disposizione dell’utenza, considerando tale attività essenziale e necessaria in una società che utilizza sempre di più il mondo digitale per il normale svolgimento delle proprie attività quotidiane. Tale servizio rimarrà attivo in maniera permanente nel palazzo comunale, in modo da essere punto di riferimento per tutti coloro che ne avranno bisogno».

Gli orari

Lo sportello è aperto il martedì dalle 15.30 alle 17.30 e il venerdì dalle 9.00 alle 14.00, mentre il giovedì mattina, dalle 9.00 alle 12.00, è accessibile solo su appuntamento.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 375.7930792.

La riapertura del servizio conferma l’impegno dell’amministrazione nel promuovere un accesso più semplice e inclusivo ai servizi pubblici, offrendo strumenti concreti per affrontare con maggiore sicurezza le sfide della trasformazione digitale.