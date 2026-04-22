Istruzione, cure sanitarie e oltre 200 bambini seguiti: Amici di Zanzibar festeggia dieci anni di attività

Grosseto. Aule di fisioterapia e terapia occupazionale, attività di prevenzione e igiene sanitaria, formazione di terapisti locali, visite specialistiche pediatriche dedicate ai bambini con disabilità, oltre duecento bambini iscritti tra asilo nido e scuola materna: sono questi alcuni dei risultati raggiunti da Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo in dieci anni di lavoro, impegno e passione nell’isola di Zanzibar, in Tanzania.

«Abbiamo percorso molta strada – commenta la presidente Rosanna Rondelli –, ma sappiamo che ce n’è ancora tanta davanti a noi. Nell’isola di Zanzibar ci occupiamo sia della salute che dell’istruzione, con particolare attenzione ai più piccoli. Siamo molto orgogliosi di aver garantito l’allestimento e il funzionamento di tre classi dedicate all’asilo nido e due alla scuola materna, con oltre 200 bambini iscritti, di cui 27 con disabilità. Da anni, infatti, accogliamo e favoriamo l’accesso all’istruzione a bambini dai diciotto mesi ai sei anni, offrendo loro un’opportunità concreta di crescita e inclusione».

Un elemento centrale del progetto è anche l’inclusione dei bambini con disabilità all’interno delle classi insieme ai bambini normodotati, con l’obiettivo di favorire la socializzazione, l’apprendimento condiviso e lo sviluppo della scolarità di base in un contesto educativo inclusivo e non discriminante. Ma l’associazione grossetana non si occupa soltanto di istruzione. Periodicamente vengono infatti organizzate attività di educazione ambientale, formazione di terapisti locali e operatori sociosanitari, prevenzione e igiene sanitaria e dentale, grazie alla collaborazione con l’ospedale di Kiwengwa, la Dental Clinic di Kitope e Smom Odv.

In particolare, il progetto include percorsi di formazione di terapisti e operatori locali al fine di garantire continuità nell’assistenza a bambini con disabilità motorie, sensoriali e cognitive, rafforzando le competenze del personale sul territorio. Parallelamente, vengono effettuate visite specialistiche pediatriche per bambini con disabilità in un ospedale dedicato, dove vengono seguiti percorsi clinici, riabilitativi e di monitoraggio continuo.

«Tramite esperti qualificati – continua Rondelli – garantiamo visite specialistiche e corsi di prevenzione sanitaria rivolti anche alle famiglie. È un passaggio fondamentale, perché per consentire ai bambini di crescere in salute è importante che i genitori siano consapevoli dell’importanza della prevenzione e in grado di riconoscere i primi sintomi di eventuali patologie».

Negli ultimi mesi sono stati realizzati importanti interventi strutturali: ampliamento dei bagni dedicati ai bambini, completamento dell’aula insegnanti, realizzazione delle aule per le terapie occupazionali e ludico-didattiche con bagno dedicato ai bambini con disabilità. Sono state inoltre arredate le aule di fisioterapia e terapia occupazionale grazie anche alla donazione ricevuta dalle Nazioni Unite.

«Da dieci anni – prosegue la presidente – aiutiamo la comunità locale a migliorare le condizioni sanitarie e educative dei bambini, costruendo scuole dotate di attrezzature moderne, coinvolgendo specialisti per bambini con disabilità motorie e sensoriali, sostenendo l’ospedale di Kiwengwa con donazioni di macchinari, materiale sanitario e medicinali, e creando partenariati con organizzazioni governative e istituzioni locali. Organizziamo anche seminari, convegni e workshop dedicati alla salute, all’istruzione e all’inclusione».

Nell’ottobre 2025 l’associazione è stata premiata a Vienna con lo United Nations Women’s guild charity award, riconoscimento internazionale assegnato per il miglioramento della salute e dell’educazione dei bambini con disabilità a Kiwengwa e nella comunità circostante.

«Un riconoscimento al quale teniamo molto – spiega Rondelli –, per il quale ringraziamo la commissione che ci ha premiato e che ci spinge a fare ancora di più. Grazie a due bandi, inoltre, abbiamo potuto acquistare un pulmino da 28 posti per bambini con disabilità, facilitando così la frequenza scolastica. Attualmente, però, a causa della mancanza di fondi, i bambini con disabilità riescono a frequentare la scuola solo tre volte a settimana. Il nostro obiettivo è garantire la frequenza quotidiana».

Per questo motivo l’associazione invita a sostenere i progetti attraverso il 5×1000 e le donazioni. «Grazie ai fondi del 5×1000 ricevuti nel 2023 – conclude la presidente – abbiamo potuto garantire la gestione dell’asilo nido di Kiwengwa, offrendo accoglienza e istruzione a tanti bambini che altrimenti non avrebbero avuto opportunità. Saremo inoltre lieti di accogliere volontari e professionisti che desiderano mettere a disposizione le proprie competenze. Ringraziamo infine tutti i soci e i sostenitori che in questi anni hanno creduto nei nostri progetti».

Nel corso degli anni Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo ha anche contribuito allo sviluppo dell’economia locale, migliorando le condizioni di vita delle famiglie e creando posti di lavoro. Gli interventi hanno portato alla costruzione di pozzi per garantire l’accesso all’acqua, alla riqualificazione di strutture scolastiche pubbliche e alla distribuzione di beni di prima necessità.

Come sostenere Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo con il 5×1000

Per donare il 5×1000 all’associazione Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo è possibile riportare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 92088320533 nell’apposito spazio, oppure anche nel Cud e consegnarlo a un Caf.

Per rivolgere una donazione all’associazione è possibile farla tramite l’Iban IT61O0885114301000000316940.

Per sostenere il progetto per i bambini con bisogni speciali: https://www.amicidizanzibaredelmondo.org/causes/ampliamento-diversamente-abili/

Per associarsi ad Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo è possibile cliccare qui: www.amicidizanzibaredelmondo.org/diventa-nostro-socio/

Per diventare volontario è possibile cliccare qui: www.amicidizanzibaredelmondo.org/diventa-nostro-volontario/

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