Festa della Liberazione: le iniziative in provincia di Grosseto

Grosseto. Ecco le iniziative in provincia di Grosseto in occasione della Festa della liberazione, in programma sabato 25 aprile.

Grosseto

Liberazione, Repubblica e voto alle donne: memoria e impegno a Grosseto. La Festa della Liberazione dal nazifascismo si intreccia quest’anno con due anniversari fondamentali: gli ottant’anni della Repubblica democratica e antifascista e del suffragio universale.

“Nel 1946 le donne italiane conquistarono finalmente il diritto di voto: il 10 marzo nelle elezioni amministrative e, il 2 giugno, nel referendum istituzionale e per l’Assemblea costituente – si legge in una nota dell’Anpi provinciale -. Un passaggio decisivo, che non fu una concessione, ma il risultato della partecipazione alla Resistenza e di una nuova consapevolezza civile. Fino ad allora escluse dalla vita pubblica e confinate in un ruolo imposto dal modello patriarcale e dal fascismo, le donne furono invece protagoniste della lotta di Liberazione. La loro fu una scelta di disobbedienza verso un sistema che pretendeva obbedienza assoluta, e assunse un forte significato politico. Furono volontarie a pieno titolo nella Resistenza, presenti in ogni ambito: nella lotta armata, come staffette, nella stampa clandestina, nel trasporto di armi, nell’organizzazione sanitaria, nei Gruppi di Difesa della Donna. A queste si affiancarono molte altre donne che, pur senza un coinvolgimento ufficiale, sostennero in mille modi la Resistenza al nazifascismo”.

A Grosseto la giornata prenderà il via alle 8.30 al cimitero di Sterpeto con la messa in suffragio dei caduti, per proseguire con le deposizioni delle corone e il corteo da Porta Vecchia al Bastione Rimembranza, fino alla cerimonia conclusiva in piazza Dante dalle 11. Interverranno, tra gli altri, la presidente provinciale dell’Anpi Antonella Coppi, Giorgia Masuero, per l’Officina Giovani Antifascisti, l’assessore regionale Leonardo Marras e il presidente della Provincia Francesco Limatola.

“L’orazione ufficiale sarà affidata a Ilaria Scalmani, responsabile nazionale dell’Unione Donne in Italia, scelta che assume un significato particolare. L’Udi affonda infatti le proprie radici nei Gruppi di Difesa della Donna, nati durante la Resistenza per sostenere la lotta di Liberazione e aprire la strada ai diritti e alla piena cittadinanza delle donne. Da quell’esperienza nasce un impegno che arriva fino a oggi: un filo che unisce le partigiane, le Madri Costituenti e le generazioni successive, richiamando a una responsabilità attuale: dare piena attuazione alla Costituzione – termina la nota dell’Anpi -. Perché la democrazia non è mai definitivamente acquisita: va difesa e praticata ogni giorno. Ci si attende una partecipazione ampia e determinata, come risposta civile di una comunità che salvaguarda la Costituzione e ne rivendica la piena attuazione, dopo aver respinto nel referendum di marzo ogni tentativo di svuotarla e alterarne l’equilibrio. La Costituzione resta un punto fermo: si attua e si difende”.

Follonica

Insieme alla cerimonia istituzionale, il Comune di Follonica e l’Anpi sezione “Virio Ranieri” organizzano tre giornate dense di appuntamenti, per festeggiare la liberazione dell’Italia: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 aprile.

Ecco gli appuntamenti:

venerdì 24 aprile, ore 21.30, nel giardino del Casello Idraulico, concerto con il gruppo musicale di giovani follonichesi Joker’S Flag. Musica rock e non solo;

sabato 25 aprile, Festa della Liberazione, alle 9.30 cerimonia di scopertura della targa commemorativa depositata dall’amministrazione comunale al cimitero degli americani (in Iocalità Martellino). Alla cerimonia ci sarà la partecipazione della Filarmonica cittadina “Giacomo Puccini”. Alle 10.30, di fronte al palazzo comunale, in largo Felice Cavallotti, verrà deposta una corona davanti alla nuova targa dedicata agli internati militari. Il corteo si muoverà per le vie cittadine, con deposizione delle corone di alloro in ricordo dei caduti. Appuntamento conclusivo al Parco della Rimembranza, dove si terranno gli interventi del sindaco e dei rappresentanti di Anpi. Dalle 17, al giardino del Casello Idraulico di via Colombo, concerto di canzoni popolari e della Resistenza con i ‘”Sonatori della boscaglia”. Dalle 19 aperitivo offerto dalla sezione Soci Coop di Follonica-Castiglione della Pescaia con prodotti a marchio Coop;

domenica 26 aprile, alle 10, passeggiata della memoria, con partenza dalla pinacoteca, Un breve percorso nelle vie cittadine legate alla memoria di fatti e persone protagoniste della storia antifascista locale, fino ai partigiani del monumento del Parco della Rimembranza. La durata del percorso è di circa 2 ore.

Castel del Piano

“A Castel del Piano celebriamo insieme il valore della Liberazione – si legge in una nota del Comune –, con un momento condiviso”.

Ecco il programma:

ore 10.30 – Ritrovo davanti al palazzo comunale (via G. Marconi) e partenza del corteo;

ore 11.00 – Arrivo al Parco della Rimembranza e m omento di riflessione condivisa.

Arcidosso

“La Festa della Liberazione è un momento per ricordare – si legge in un comunicato del Comune – e condividere i valori della libertà e della democrazia”.

Il programma delle celebrazioni:

ore 11.00 – Ritrovo del corteo presso la scalinata del monumento ai Caduti;

a seguire: deposizione della corona al monumento ai Caduti.

Interverranno: Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso e la sezione Amiara grossetana dell’Anpi. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Scarlino

Per celebrare la ricorrenza del 25 aprile, il Comune di Scarlino ha organizzato una cerimonia commemorativa che toccherà i luoghi più significativi del territorio legati alla memoria della Resistenza e dei caduti per la libertà.

La giornata prenderà il via alle 9.00 con la deposizione delle corone in piazza Garibaldi e in via Roma a Scarlino capoluogo. Alle 9.15 è prevista la deposizione di un mazzo di fiori alla lapide in località Palazzone, in memoria di Gabriello Dani, seguita alle 9.30 dalla deposizione di una corona al monumento ai Caduti di Scarlino Scalo. Alle 9.45 la cerimonia si sposterà a Casetta Citerni per rendere omaggio a Erminio Lelli, mentre alle 10.30 si concluderà a Potassa, nel comune di Gavorrano, con la deposizione di una corona al cippo del partigiano Flavio Agresti.

Castiglione della Pescaia

Il Comune di Castiglione della Pescaia, in collaborazione con Anpi e le associazioni del territorio, partecipa alle celebrazioni del 25 aprile, anniversario della Liberazione, che quest’anno assume un significato ancora più profondo: ricorrono infatti gli 80 anni della Repubblica e del riconoscimento del diritto di voto alle donne.

“In un momento storico così particolare, in cui i diritti acquisiti non possono essere dati per scontati – afferma il sindaco Elena Nappi –, la ricorrenza del 25 aprile ci invita a riflettere sul ruolo che ogni cittadino ha nella vita democratica e sull’importanza della memoria come strumento di libertà. Il 25 aprile è il giorno in cui l’Italia ha ritrovato la libertà dopo gli anni bui della dittatura e della guerra, ma è anche il simbolo della difesa dei valori della democrazia, della giustizia e della partecipazione. Celebrare insieme questa giornata vuol dire rafforzare il senso di comunità e ribadire con convinzione i principi su cui si fonda la nostra Repubblica”.

Le celebrazioni prenderanno il via alle 9.15 a Castiglione della Pescaia, in corso della Libertà, con la deposizione di una corona di fiori alla lapide commemorativa dei caduti partigiani da parte del sindaco Elena Nappi e del presidente dell’Anpi Graziano Poli; alle 10.15 la deposizione di una corona di fiori presso la lapide commemorativa dei partigiani tirlesi, in piazza del Popolo a Tirli; alle 10.45 ci si sposterà a Buriano, in via Panoramica, dove verrà deposta una corona alla stele dedicata al partigiano Sirio Vigliani; la mattinata si concluderà alle 11.15 a Vetulonia, in piazza E. Stefani, con un momento di ricordo dei partigiani vetuloniesi accompagnato da canti partigiani.

Notizia in aggiornamento