Da Parigi a Capalbio: sedici studenti francesi protagonisti dell’Erasmus+ in Maremma

Capalbio (Grosseto). Sedici studenti francesi del Collège Épine de Guyon di Franconville (Val-d’Oise, Parigi), da lunedì 13 a sabato 18 aprile, sono stati accolti dai loro coetanei dell’Istituto comprensivo “Pietro Aldi” di Manciano-Capalbio. Uno scambio culturale che rientra nell’Erasmus+ legato al tema della sostenibilità ambientale.

“Una grande opportunità sia per gli studenti francesi che per quelli capalbiesi – ha commentato Patrizia Puccini, assessore con delega alla scuola –. È stata l’occasione per favorire la crescita culturale e sociale dei giovani studenti, all’interno di un contesto aperto e accogliente. Ringrazio la scuola e la dirigente scolastica per il grande lavoro svolto e la comunità capalbiese, su tutte le famiglie che hanno ospitato gli studenti, per l’ottima accoglienza. Ringrazio inoltre la Cosc-Sagra del cinghiale, l’azienda di trasporti Nannoni Bus (che ha favorito gli spostamenti), lo stabilimento balneare Carmen Bay e la rrattoria La Torre sa Carla, che hanno contribuito a garantire un soggiorno e un’esperienza ottimali”.

“Questo scambio – ha dichiarato la dirigente scolastica Francesca Iovenitti – rappresenta un altro tassello fondamentale nel percorso di internazionalizzazione che il nostro ostituto porta avanti con convinzione, in stretta sinergia con le amministrazioni territoriali. Il connubio tra scuola ed amministrazione di Capalbio si conferma infatti un elemento determinante per offrire ai nostri studenti esperienze formative di alto valore. Desidero sottolineare, inoltre, il grande impegno delle nostre docenti, che, con dedizione e professionalità, rendono possibili esperienze di così alto valore educativo, curandone ogni aspetto organizzativo e didattico. Questi progetti rappresentano veri e propri percorsi di crescita, che favoriscono autonomia, responsabilità e cittadinanza attiva. Un sentito ringraziamento va inoltre alle formidabili famiglie di Capalbio e della Marsiliana, che hanno dimostrato una straordinaria disponibilità e un’accoglienza calorosa”.