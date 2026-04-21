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Interventi anti allagamento: il Consorzio di Bonifica al lavoro sul torrente Carsia

di Redazione
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Ribolla (Grosseto). Un intervento mirato ha riguardato il torrente Carsia, nella zona di Collacchia, nel comune di Ribolla.

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha eseguito la movimentazione superficiale del materiale d’alveo che aveva provocato un’erosione spondale e, di conseguenza, allagamenti nelle aree adiacenti. L’attività ha interessato anche il tratto in prossimità del ponte della strada provinciale Collacchia, con l’obiettivo di ripristinare condizioni di maggiore sicurezza idraulica.

L’intervento, inserito nel piano delle attività di bonifica, è stato condotto secondo le indicazioni della Regione Toscana per la tutela dell’ecosistema, della flora e della fauna.

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