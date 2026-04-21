Festa della Liberazione: le iniziative in provincia di Grosseto

Grosseto. Ecco le iniziative in provincia di Grosseto in occasione della Festa della liberazione, in programma sabato 25 aprile.

Castel del Piano

“A Castel del Piano celebriamo insieme il valore della Liberazione – si legge in una nota del Comune –, con un momento condiviso”.

Ecco il programma:

ore 10.30 – Ritrovo davanti al palazzo comunale (via G. Marconi) e partenza del corteo;

ore 11.00 – Arrivo al Parco della Rimembranza e m omento di riflessione condivisa.

Arcidosso

“La Festa della Liberazione è un momento per ricordare – si legge in un comunicato del Comune – e condividere i valori della libertà e della democrazia”.

Il programma delle celebrazioni:

ore 11.00 – Ritrovo del corteo presso la scalinata del monumento ai Caduti;

a seguire: deposizione della corona al monumento ai Caduti.

Interverranno: Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso e la sezione Amiara grossetana dell’Anpi. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Notizia in aggiornamento