All’osservatorio si ammirano Giove e la luna: ecco come prenotare

Roselle (Grosseto). Venerdì 24 aprile, alle 21.30, meteo permettendo, l’osservatorio astronomico di Roselle aprirà al pubblico per una serata osservativa: saranno messi a disposizione dei visitatori i potenti telescopi robotizzati posizionati in giardino per poter ammirare l’ombra dell’eclisse di Europa su Giove, crateri e montagne della luna.
I visitatori potranno provare le diverse tipologia di telescopi e scegliere quella che i propri occhi gradiscono meglio.
I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com.