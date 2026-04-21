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All’osservatorio si ammirano Giove e la luna: ecco come prenotare

L'iniziativa è in programma venerdì 24 aprile

di Redazione
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Roselle (Grosseto). Venerdì 24 aprile, alle 21.30, meteo permettendo, l’osservatorio astronomico di Roselle aprirà al pubblico per una serata osservativa: saranno messi a disposizione dei visitatori i potenti telescopi robotizzati posizionati in giardino per poter ammirare l’ombra dell’eclisse di Europa su Giove, crateri e montagne della luna.

I visitatori potranno provare le diverse tipologia di telescopi e scegliere quella che i propri occhi gradiscono meglio.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com.

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