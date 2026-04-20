Postfotografia e intelligenza artificiale: nuovo appuntamento con il corso d’arte alle Clarisse

Grosseto. Al Polo culturale Le Clarisse, mercoledì 22 aprile, alle 18.00, si terrà un nuovo incontro del ciclo di lezioni dedicate all’estetica ribelle, percorso di riflessione critica sull’arte contemporanea diretto dal direttore Mauro Papa.

L’appuntamento sarà dedicato al tema della postfotografia e dell’intelligenza artificiale generativa, affrontando una delle questioni più attuali del dibattito visivo contemporaneo: il rapporto tra immagine, tecnologia e idea di bellezza.

L’incontro

“Postfotografia, intelligenza artificiale generativa. Quale bellezza? Pensieri di un (vecchio) fotografo” è il titolo dell’incontro coordinato dal fotografo Carlo Bonazza, che partirà dal concetto di postfotografia, introdotto nel 2018 da Joan Fontcuberta, per descrivere la trasformazione della fotografia nell’era digitale e dei social network, dove l’immagine non è più soltanto documento oggettivo, ma elemento diffuso, instabile e sempre più svincolato dal contatto diretto con la realtà.

Al centro della riflessione sarà la progressiva separazione tra visione e immagine finale, con l’algoritmo sempre più determinante nella costruzione delle immagini e nelle pratiche legate all’intelligenza artificiale, affiancata da un’analisi critica delle trasformazioni del linguaggio fotografico contemporaneo.

Fotografo, editore e docente, Carlo Bonazza ha dedicato la propria carriera alla documentazione del paesaggio e delle trasformazioni sociali del territorio toscano. Fondatore dell’associazione “Fotografia e territorio”, cura la Fototeca della Maremma e promuove la conservazione della memoria storica attraverso numerose pubblicazioni e mostre.

L’incontro è riservato ai soci di Fondazione Grosseto Cultura, sarà possibile sottoscrivere la card associativa direttamente prima dell’inizio del corso, al costo di 10 euro.