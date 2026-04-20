“La Liberazione, un film di famiglia”: il documentario proiettato alla Mediateca digitale

Grosseto. Martedì 21 aprile, alle 21, alla Mediateca digitale della Maremma (in via Chiasso delle Monache 9/11, a Grosseto), sarà proiettato “La Liberazione, un film di famiglia”, di Michele Manzolini e Paolo Simoni, progetto cinematografico della Fondazione Home Movies – Archivio nazionale del film di famiglia, in collaborazione con l’Istituto storico Parri Bologna Metropolitana.

Il film

Il film, della durata di 40 minuti, è un racconto costruito attraverso le immagini delle cineprese amatoriali. È un viaggio visivo e intimo attraverso gli anni cruciali del biennio 1943-1945, dalla caduta del fascismo fino alla fine del secondo conflitto mondiale in Italia. Composto interamente da filmati in formato 8 millimetri, 9.5 millimetri e 16 millimetri provenienti da archivi e cineteche italiane, il progetto propone un montaggio emozionante e cronologicamente ordinato di scene domestiche, momenti di quotidianità e attimi straordinari immortalati da partigiani, preti, militari e semplici cittadini. Le immagini, provenienti da diverse regioni, restituiscono lo spaccato autentico di un’Italia in fermento. Sono volti, strade, abbracci, fughe, balli e attese. Frammenti di una memoria collettiva che si è sedimentata nelle pellicole girate da giovani cineamatori ventenni e trentenni, mossi dal desiderio di testimoniare la storia “mentre accade”.

Introduce: Stefano Campagna (Isgrec). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

La proiezione fa parte del programma del Festival Resistente, arrivato quest’anno alla 28^ edizione.