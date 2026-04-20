Concerti, escursioni, auto d’epoca e una lotteria di beneficenza: torna la “Festa di primavera”

Sorano (Grosseto). Torna a Sorano la “Festa di primavera”, giunta alla 15ª edizione, in programma venerdì 24, sabato 25, domenica 26 e giovedì 30 aprile, per poi proseguire venerdì primo, sabato 2 e domenica 3 maggio.

Un calendario articolato che animerà il borgo con musica dal vivo, iniziative culturali, attività all’aria aperta e momenti dedicati a tutte le età. Cuore della manifestazione sarà ancora una volta piazza Busatti, dove troveranno spazio la mostra mercato, gli stand gastronomici aperti a pranzo e cena e le attività per bambini, tra cui i gonfiabili.

Il programma

Il programma si apre venerdì 24 aprile alle 21.30 con la musica dal vivo dei De Caunt Bend.

Sabato 25 aprile alle 11.00 spazio al motoraduno “Dall’Etruria alla Tuscia”, organizzato dai Bikers Lions Club Md 108 Italy in piazza del Municipio, seguito alle 16.30 dall’esibizione del Corpo bandistico “Giuseppe Verdi” di Sorano con le majorette e, alle 21.00, dal concerto dei Canvas.

Domenica 26 aprile alle 8.00 è in programma l’escursione “Tra i vicoli e le vie cave di Sorano” con i Custodi delle Vie Cave, alle 11.00 l’esposizione di auto sportive Tgs Toscana in piazza del Municipio e alle 21.00 la serata karaoke con Stefano Zilly.

Giovedì 30 aprile alle 21.00 si terrà l’estrazione della lotteria di beneficenza, uno dei momenti centrali della festa, il cui ricavato sarà interamente destinato a realtà del territorio impegnate nel sociale: Croce Rossa Pitigliano, Avis Sorano e Custodi delle Vie Cave. In palio 41 premi offerti da esercizi commerciali e attività locali, tra cene, prodotti tipici, buoni spesa e soggiorni alle terme. La serata sarà accompagnata dalla musica di Amalasound.

Il programma prosegue venerdì primo maggio alle 17.00 con gli spettacoli dei tamburi a cura dell’associazione culturale Rinascimento di Pitigliano e alle 21.00 con la musica dal vivo dei Pussycats.

Sabato 2 maggio alle 9.30 è in programma la passeggiata in e-bike sull’anello delle Città del Tufo con partenza dal parcheggio della Fortezza, alle 11.30 e alle 16.00 le esibizioni degli sbandieratori di Soriano nel Cimino e alle 21.30 il concerto di Tarock.

La manifestazione si chiude domenica 3 maggio con l’8ª esposizione di auto d’epoca “Epocauto del Tufo” del Veteran Car Club Viterbo, in programma dalle 9.00 alle 17.00.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.soranoinfesta.com o contattare il numero 335.6781252.