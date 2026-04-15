“Siete presente”: quasi 30mila euro per i giovani volontari grossetani del Terzo Settore

Grosseto. Quasi 30mila euro di finanziamenti (29.998 euro) per i 6 progetti dell’area di Grosseto vincitori del bando “Siete presente. Giovani e associazionismo”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana con un finanziamento complessivo di quasi 500mila euro. Sono 272 i progetti presentati a livello regionale e 106 quelli ammessi a finanziamento.

Il bando “Siete presente. Giovani e associazionismo” punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

“I giovani non devono essere spettatori, ma protagonisti della società. Questo bando permette di finanziare idee che vengono dalle nuove generazioni del terzo settore, aiutando le associazioni a portare avanti i loro progetti, e dando un impulso positivo al benessere di tutto il territorio e di tutta la comunità a cui si rivolgono“, afferma Luigi Paccosi, presidente del Cesvot.

“In questo momento storico, pieno di conflitti a ogni livello, è importante valorizzare le azioni di chi si adopera per gli altri, dare spazio ai giovani che mettono al centro della loro professionalità e della loro vita il dialogo, la pace, il bene comune. Credo ci siamo molto da imparare dai giovani di oggi e dalle loro idee”, commenta Bernard Dika, sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana.

“Con questo bando sosteniamo ragazze e ragazzi che scelgono di mettersi in gioco nel terzo settore – afferma Carlo Vellutini, membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – portando energie nuove, idee, sensibilità e una forte attenzione ai bisogni del territorio. Il volontariato ha bisogno del loro sguardo per rinnovarsi e per continuare a essere un presidio fondamentale di coesione sociale. Questi progetti ci dicono che esiste una generazione presente, consapevole e pronta ad assumersi responsabilità concrete per il bene comune”.

“Questo bando dà un segnale chiaro: i giovani non sono soltanto i destinatari delle politiche sociali, ma protagonisti attivi nella costruzione delle nostre comunità – afferma l’assessore al sociale del Comune di Grosseto Carla Minacci –. Le risorse messe a disposizione da Regione Toscana e Fondazioni bancarie, circa 30mila euro sul nostro territorio, rappresentano un investimento concreto nel Terzo settore e nella sua capacità di rinnovarsi, valorizzando energie, idee e competenze delle nuove generazioni. Si tratta di un valore che va oltre il contributo economico: promuove partecipazione, responsabilità e cittadinanza attiva, favorendo l’incontro tra l’esperienza delle associazioni e lo sguardo innovativo dei giovani. È proprio da questo dialogo che possono nascere risposte nuove ai bisogni sociali, culturali e relazionali delle nostre comunità. Come amministrazione crediamo fortemente nel ruolo del volontariato come presidio di coesione sociale e inclusione. Sostenere i giovani che scelgono di impegnarsi significa rafforzare il tessuto sociale del territorio e costruire, insieme, comunità più solidali, dinamiche e capaci di affrontare le sfide del presente. Ringraziamo tutte le realtà associative che hanno partecipato con entusiasmo e qualità progettuale: il loro impegno dimostra che esiste una generazione pronta a mettersi in gioco, a prendersi cura degli altri e a contribuire in modo concreto al bene comune”.

I progetti vincitori

“Il volontariato che serve. Storie e luoghi al servizio della città”, ente capofila L’Altra Città Ets, enti gruppo proponente Cri – Comitato di Grosseto Odv, Centro di Solidarietà di Grosseto Odv, L’Altra Città nel Mondo Odv, Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Grosseto Odv, partner Formanagement srl, Istituto di istruzione superiore Polo Bianciardi Grosseto, Istituto istruzione superiore Fossombroni, Istituto Statale di Istruzione Superiore Pietro Aldi, parrocchia di Maria Santissima Addolorata, Tv9 Telemaremma srl. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 4998,86 euro.

“Memoria in corsa – Giovani e Palio tra tradizione, comunità e innovazione”, ente capofila Pro Loco di Campagnatico Aps, ente gruppo proponente Confraternita di Misericordia di Santa Maria delle Grazie Odv, partner parrocchia di San Giovanni Battista. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

“Presenti – Giovani protagonisti nella comunità”, ente capofila Agape Odv, ente gruppo proponente Pro Loco di Fonteblanda Aps, partner Caritas diocesana Pitigliano Sovana Orbetello, L’orto giustio- Società cooperativa sociale. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

“Last fashion – Seconda mano, prima scelta”, ente capofila Legambiente Festambiente Aps, enti gruppo proponente Collettivo Libero Anti Noia Clan Aps, Kansassiti Aps, partner Circolo Legambiente Terra. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

“Like a Feeling – Educazione emotiva e uso consapevole del web”, ente capofila Movimento per la vita Centro di aiuto alla vita Odv, enti gruppo proponente Circolo Città di Grosseto Mcl Aps – Ets, partner Istituto istruzione superiore Fossombroni. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

“Participio presente”, ente capofila circolo Q.B., ente gruppo proponente circolo Arci Festival Resistente aps, partner Arci comitato territoriale Grosseto aps, circolo Arcinprogresso aps, La Martinella per la costituzione odv, La staffetta. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.