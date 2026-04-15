Imboccatura di Santa Liberata: al via il ripristino con il contributo della Regione

Orbetello (Grosseto). Via libera al contributo straordinario di 150 mila euro per la realizzazione dei lavori di ripristino delle strutture a protezione della foce armata del canale di Santa Liberata a Orbetello. È quanto ha stabilito la Giunta regionale nel corso dell’ultima seduta.

Il contributo straordinario è a valere sul bilancio 2026 e fa seguito all’accordo di programma siglato con il Comune finalizzato a porre in sicurezza un importante punto di accesso al porto canale.

“Il canale costituisce una via marina molto importante per i piccoli natanti in una delle zone più belle e più frequentate della nostra costa – ha detto il presidente Giani -. Siamo molto soddisfatti di poter finalizzare questo contributo che va a migliorare la sicurezza e il decoro di uno dei gioielli del nostro mare”.