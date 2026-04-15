Grosseto – Siena: fatto esplodere il vecchio viadotto – VIDEO

Grosseto. Nell’ambito del lotto 4 dei lavori di raddoppio a quattro corsie della strada statale 223 “di Paganico” (E78 Grosseto-Siena), oggi Anas ha eseguito le operazioni di demolizione del viadotto “La Coscia”, sulla vecchia carreggiata in fase di ammodernamento.

La demolizione è stata eseguita con l’uso di esplosivo sotto la direzione di Anas, a cura dell’impresa appaltatrice Ati Itinera Monaco e dell’impresa specializzata Nitrex.

Per consentire il brillamento in sicurezza, il tratto è rimasto chiuso al traffico in entrambe le direzioni dalle 6.30 alle 7.15.

Il viadotto sarà ricostruito nell’ambito dei lavori di ammodernamento della vecchia carreggiata e, nella configurazione definitiva, costituirà la carreggiata in direzione Grosseto.

Il lotto 4 interessa complessivamente un tratto di 2,8 chilometri e congiunge due tratti già ammodernati tra gli svincoli di Lampugnano e Civitella, per un investimento complessivo di 106 milioni di euro. Gli interventi comprendono 8 viadotti (4 in direzione di Siena e 4 in direzione di Grosseto) per una lunghezza complessiva di 1,8 chilometri, oltre a due gallerie, di cui una da realizzare e una da adeguare, per complessivi 550 metri.