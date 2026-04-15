Castiglione celebra la primavera: un weekend di eventi tra tradizione, sport e spettacolo

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Un fine settimana all’insegna della festa, della cultura e dello sport a Castiglione della Pescaia.

Il programma

Torna la tradizionale Festa di Primavera in Pian di Rocca, che da venerdì 17 a domenica 19 aprile animerà il territorio con stand gastronomici, musica dal vivo, spettacoli e attività per tutte le età. Tre giorni da vivere insieme tra divertimento, tradizione e voglia di stare all’aria aperta. L’evento si aprirà venerdì sera con l’inaugurazione degli stand e una serata di musica e karaoke con Alex B. Sabato si inizierà con un evento che vedrà protagonisti i bambini della scuola dell’infanzia “Vittorio Emanuele”, poi l’animazione per i più piccoli con Barbara Animazione Admo, nel pomeriggio, l’aperirock di DJ Samy; la sera spettacolo di pole dance con Étoile PoleandDance, concerto live con la band Tutta colpa di Vasco e tanta musica con DJ Samy. Domenica gran finale con la mostra canina, la dimostrazione del centro cinofilo Dog Valley, la sfilata dei “50ini”; nel pomeriggio la dimostrazione fuoristrada 4×4, il tradizionale Palio di tiro alla fune tra i rioni, una sfilata di moda e la cena spettacolo con Conte Max per chiudere la serata. Per tutta la giornata ci saranno anche gonfiabili e animazione per bambini, mercatini e pesca di beneficenza.

Sabato 18 aprile, dalle 10 alle 12, nella palestra delle scuole medie in Viale Kennedy, si terrà una nuova lezione del corso gratuito di autodifesa personale – Krav Maga, promosso dal Comune per fornire strumenti pratici utili a diffondere maggiore consapevolezza e sicurezza tra i cittadini.

Sabato, alle 16, l’auditorium delle scuole medie di Castiglione della Pescaia ospiterà una nuova iniziativa culturale promossa da Unitre Castiglione della Pescaia. La professoressa Maura Mordini, docente all’Università di Siena, terrà una conferenza dal titolo “Domina castri: Gualdrada e la sfida ai poteri urbani nel Duecento maremmano”. L’appuntamento offrirà un approfondimento storico dedicato alla figura di Gualdrada, inserita nel contesto politico e sociale della Maremma medievale. L’ingresso all’evento è libero.

Domenica 19 aprile, a Buriano, si svolgerà la Festa della Madonna del Romitorio, con un programma di eventi che unisce momenti religiosi e di convivialità. Già da venerdì si sarà la briscolata, un apericena e attività per tutti; domenica la processione, la Santa Messa, stand gastronomici e festa in piazza con animazione, giochi e musica. Per le vie del paese anche la mostra fotografica “Buriano com’era”. Un appuntamento della tradizione da vivere insieme.

Per domenica 19 aprile Castiglione della Pescaia si prepara ad accogliere un altro evento sportivo di rilievo, la 8ª edizione della Granfondo Poggi di Maremma, una manifestazione ciclistica ormai consolidata che richiamerà atleti e appassionati da tutta Italia. Tre i percorsi previsti – cicloturistico, medio fondo e gran fondo – per una giornata all’insegna dell’energia, della competizione e della valorizzazione del territorio. La manifestazione è anche prova valida per il Campionato nazionale Gf e Mf Acsi 2026.