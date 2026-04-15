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Bonus sociale idrico integrativo: pubblicato il bando del Comune

Ecco come presentare la domanda

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima ha pubblicato il bando per il bonus sociale idrico integrativo, per la richiesta dell’agevolazione tariffaria a carattere sociale del servizio idrico integrato per l’abitazione di residenza, rivolto ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico.

La misura del bonus si baserà sulla spesa idrica sostenuta nell’anno solare precedente e verrà erogata dal gestore – Acquedotto del Fiora SpA – direttamente nella bolletta dell’utenza idrica domestica detraendo l’importo del bonus.

Il bonus sociale idrico integrativo è rivolto ai nuclei familiari residenti con Isee fino a 10.000 euro, elevato a 20.000 per le famiglie con almeno quattro figli minori a carico.

Le domande devono pervenire all’ufficio protocollo, entro le ore 12 del 25 maggio 2026.

La domanda può essere depositata a mano all’ufficio protocollo del Comune, oppure inviata tramite Pec nominativa alla casella di posta elettronica comune.massamarittima@postacert.toscana.it o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Ufficio Segreteria – Settore 1, Comune di Massa Marittima, Piazza Giuseppe Garibaldi n.10, 58024 – Massa Marittima (GR)”.

Informazioni: Ufficio segreteria, tel. 0566906246, e-mail giovanni.segnini@comune.massamarittima.gr.it

(L’ufficio è aperto lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 12, e martedì e giovedì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17).

Al seguente link è consultabile il bando e la relativa documentazione: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/servizi/servizio~eaedc4f6-bac8-4969-aacd-7fae7a81f5c9~.html

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