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“Te lo giuro sul tuo ex”: Jonathan Canini in scena al Parco Centrale

L'iniziativa è in programma l'11 agosto

di Redazione
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Follonica (Grosseto). Fara tappa al “Follonica Summer Nights” lo show “Te lo giuro sul tuo ex” di Jonathan Canini. L’artista salirà sul placo del Parco Centrale di Follonica l’11 agosto. I biglietti sarnno in vendita da oggi alle 15.00.

Lo spettacolo

La verità è sopravvalutata. In un mondo che ci chiede di essere sempre perfetti, efficienti e aggiornati, la bugia è diventata un atto di sopravvivenza

Le bugie bianche sono il cemento della nostra vita sociale. Sono il nostro scudo, il nostro passaporto per evitare situazioni scomode e poco piacevoli.

Tutti le diciamo, e si dividono in due grandi gruppi.

Le bugie “buone”: vai a mangiare a casa dalla suocera appena conosciuta, ma le lasagne fanno schifo; alla domanda “come sono le lasagne”? La risposta inevitabilmente sarà: “Buonissime”!

E le bugie “meno buone”: la bis cugina di tua mamma (che hai visto solo una volta) ti invita al suo matrimonio il 10 agosto a mezzogiorno in Basilicata e te lo dice con un anno di anticipo. Inevitabilmente quel giorno avrai un impegno improrogabile, un malore, una malattia, una catastrofe improvvisa che ti impedirà di esserci.

La notizia arriverà alla sposa poco prima delle nozze con una drammatica telefonata. Un filo di voce stracolmo di tristezza le comunicherà che non potrai essere presente all’imperdibile cerimonia per uno dei motivi sopracitati.

Questo spettacolo è un’immersione comica nel mondo delle piccole, necessarie, gigantesche menzogne quotidiane che tutti diciamo. Una celebrazione all’arte sublime di mentire per pura autodifesa. Analizzeremo bugie grandi, piccole, eroiche, che quotidianamente salvano le nostre giornate, il nostro portafoglio e la nostra sanità mentale.

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