“Improvvisar cantando”: torna la rassegna di poesia estemporanea

Ribolla (Grosseto). Ribolla torna capitale dell’improvvisazione poetica, una tradizione particolarmente sentita in tutta la Maremma che la Toscana condivide con il Lazio e altre regioni limitrofe. Fervono i preparativi per la 34° edizione della rassegna di poesia a braccio che si svolgerà domenica 19 aprile all’ex cinema Mori di Ribolla, organizzata dall’associazione “Sergio Lampis”.

Il programma

La rassegna propone un programma rinnovato che si svilupperà nell’intera giornata, cominciando dalle 10 con il laboratorio di ottava rima, seguito dal buffet “convivio poetico”, per proseguire nel pomeriggio con l’Open Mic, palco aperto per chi si vuole cimentare nell’ottava rima. Poi, dalle 15, il momento clou che vedrà alternarsi sul palco i contrasti dei poeti, canti, stornelli, terzine e musica. L’esibizione dei più importanti poeti della tradizione toscana e laziale sarà intervallata dalle canzoni di Lisetta Luchini, gli stornelli di Lorenzo Michelini e Francesco Burroni, l’organetto e le terzine di Donato De Acutis. Chiuderà la rassegna il gruppo folk dei Terraticanti, con la voce di Letizia Papi, il chitarrista Marco Franci e la fisarmonica di Marco Bonucci. Come sempre sarà presente il Centro studi tradizioni popolari toscane, con la rivista “Toscana Folk” e il presidente Alessandro Bencistà.

L’associazione “Sergio Lampis improvvisar cantando” ha recentemente rinnovato il consiglio direttivo, di cui fanno parte Irene Marconi, poeta improvvisatrice e sindaco di Massa Marittima, Fabiola Mori, Elisa Macii, maggerina della storica squadra di Valpiana, la ricercatrice Grazia Tiezzi, l’etnomusicologa Cristina Ghirardini, la cantante Letizia Papi, della squadra dei Maggerini di Suvereto intitolata al poeta Benito Mastacchini. Il presidente è Gian Bruno Ravenni, con esperienza pluriennale come coordinatore dell’area culturale della Toscana, mentre Domenico Gamberi è stato insignito del titolo di presidente onorario.

La rassegna di poesia estemporanea è patrocinata dal Comune di Roccastrada, dalla Provincia di Grosseto, dall’Archivio tradizioni della Maremma e dall’Intesa toscana dei canti del Maggio; il buffet è realizzato grazie al contributo della sezione soci Coop Etruria di Ribolla.

Per il laboratorio e il buffet è gradita la prenotazione (contattando Elisa, cell. 331.9025817, o Grazia, cell. 340.2798207). Nell’occasione sarà anche possibile rinnovare la tessera associativa.