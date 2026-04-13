Il Comune eroga contributi per vacanze studio all’estero: premiati gli studenti meritevoli

Grosseto. Il Comune di Grosseto, attraverso l’assessorato al bilancio e l’assessorato all’Università, in collaborazione con la Fondazione Polo universitario grossetano, ha concluso l’iter previsto dal bando dedicato agli studenti delle scuole superiori che hanno partecipato a vacanze studio all’estero organizzate dagli istituti scolastici di secondo grado, procedendo all’erogazione delle 12 borse di studio previste dalla dotazione complessiva di 12mila euro. Tale iniziativa, oltre a sostenere il percorso formativo dei ragazzi, ha rafforzato la dimensione educativa-culturale e, ovviamente, l’esperienza internazionale degli studenti residenti nel capoluogo.

I contributi, pari a 1.000 euro ciascuno, sono stati assegnati a 12 studenti selezionati sulla base del merito scolastico, secondo le graduatorie predisposte dai singoli istituti. Le borse sono state ripartite tra i sei poli scolastici cittadini: Isis “Aldi”, Isis “Bianciardi”, Liceo “Rosmini”, Polo tecnologico “Manetti/Porciatti”, Isis “Fossombroni” e Isis “Leopoldo II di Lorena”. L’erogazione è avvenuta a seguito della documentazione richiesta, tra cui i titoli di viaggio e le attestazione rilasciate dalle scuole, che certificano la partecipazione degli studenti alle vacanze studio e le competenze acquisite durante l’esperienza all’estero.

“L’amministrazione comunale conferma con convinzione il proprio impegno a sostegno dei giovani e del merito, attraverso l’erogazione di contributi destinati agli studenti delle scuole superiori che si sono distinti per risultati scolastici eccellenti – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Crediamo fermamente che la scuola sia uno dei pilastri fondamentali per lo sviluppo della società e che il merito debba essere sostenuto e incentivato, senza lasciare indietro nessuno. Per questo motivo, accanto a queste misure, continuiamo a lavorare per garantire pari opportunità e strumenti adeguati a tutti gli studenti”.

“L’iniziativa del Comune di istituire 12 borse di studio a rimborso per viaggi studio all’estero rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le politiche giovanili e l’investimento sul capitale umano – sottolinea l’assessore al bilancio Simona Rusconi -. Questo tipo di bando contribuisce a ridurre le disuguaglianze di accesso alle esperienze formative all’estero, che spesso restano privilegio di chi dispone di maggiori risorse economiche. Sostenere economicamente questi percorsi significa rendere più equo il sistema e valorizzare il merito e la motivazione”.

“Questo intervento va nella direzione di riconoscere concretamente il percorso di crescita degli studenti e il ruolo centrale della scuola nella vita della città – dichiara l’assessore alla cultura Luca Agresti -. Premiare chi si distingue per impegno e per merito significa rafforzare un modello che guarda alla qualità della formazione e alla costruzione di una classe dirigente consapevole. È così che Grosseto consolida una visione di sviluppo fondata su competenze, responsabilità e partecipazione”.

“Questi contributi non rappresentano soltanto un sostegno economico, ma un invito a credere nelle proprie capacità: uno stimolo a partire, a confrontarsi con nuove realtà e a tornare con una visione più ampia e solida del futuro – dichiara la presidente della Fondazione Polo universitario grossetano Gabriella Papponi Morelli -. In questo percorso, la Fondazione, in collaborazione con l’amministrazione comunale e le scuole superiori del territorio, svolge quotidianamente un prezioso lavoro di orientamento, accompagnando gli studenti verso scelte più consapevoli e percorsi di studio sempre più mirati”.