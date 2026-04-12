Come parlare di affettività, identità e relazione ai più giovani: se ne parla in un incontro

Marina di Grosseto (Grosseto). Come parlare di affettività, identità e relazione ai più giovani? Queste tematiche sono al centro di un incontro dedicato a genitori, educatori e insegnanti per riflettere insieme su come accompagnare bambini e adolescenti nella crescita affettiva e relazionale, promuovendo rispetto, consapevolezza e dialogo.

“Parlare di affettività e sessualità con bambini e adolescenti è una sfida educativa complessa e delicata. Spesso adulti e professionisti si trovano incerti su come rispondere alle domande dei più piccoli, quando affrontare certi temi e quali parole utilizzare per promuovere una cultura del rispetto, del consenso e della consapevolezza. Il progetto nasce dall’esigenza di fornire strumenti pratici, linguaggi adeguati e chiavi di lettura psicopedagogiche e scientifiche per accompagnare la crescita affettiva e sessuale in modo positivo e rispettoso”.

Così la dottoressa Valentina Verdi, psicologa e sessuologa clinica, psicologa perinatale e del sonno infantile, spiega l’incontro che avrà luogo venerdì 17 aprile, dalle 15.00 alle 17.00, a Marina di Grosseto, nel piccolo Auditorium San Rocco (ex sala comunale), in via Granducato di Toscana n. 11-13.

L’incontro

L’incontro avrà uno svolgimento molto dinamico, con la partecipazione attiva di tutti i presenti che si ritroveranno coinvolti in argomentazioni dove si potranno riconoscere. L’esser stati bambini ed adolescenti è un “archivio” naturale di esperienza che abbiamo acquisito. L’incontro vuole essere uno stimolo per trovare gli argomenti di collegamento tra quello che abbiamo vissuto personalmente e come ci possiamo rapportare oggi con i più giovani.

Obiettivi formativi:

promozione di una cultura del rispetto e del consenso fin dalla nascita;

comprendere lo sviluppo affettivo e sessuale dall’infanzia all’adolescenza;

acquisire strumenti comunicativi per parlare di sessualità e affettività in modo naturale e rispettoso in base alle età;

riflettere sul proprio ruolo educativo e sugli atteggiamenti personali rispetto alla sessualità;

trattare insieme quelli che possono essere i tabù e gli stereotipi in base al tematiche.

L’equipe che parteciperà all’incontro è formata dalla dottoressa Valentina Verdi, psicologa e sessuologa clinica, psicologa perinatale e del sonno infantile, dalla dottoressa Marina Cacchionni, psicologa e educatrice, Ylenia Del Giudice, libraria ed esperta di libroterapia.

Sono previsti una lettura introduttiva ed un aperitivo alla fine dell’incontro.

L’incontro è gratuito perché interamente sponsorizzato e per informazioni è possibile contattare il numero 347.3894684 (Whatsapp) e recarsi alla Farmacia Zuccheri di Marina di Grosseto.

L’evento è organizzato dal residence La Rosa di Nettuno di Marina di Grosseto, in collaborazione con la dottoressa Costanza Zuccheri, della farmacia Zuccheri di Marina di Grosseto.