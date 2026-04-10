“Corso vivo”: prorogata la scadenza delle domande sull’iniziativa per rivitalizzare il centro

Castel del Piano (Grosseto). Il Comune di Castel del Piano informa che è stato posticipato al 24 aprile 2026 il termine per la presentazione delle domande relative a “Corso vivo”, l’iniziativa avviata nell’ambito del progetto “Corsi e riCorsi – Progetto di rivitalizzazione degli storici corsi di Castel del Pian”o, finanziato attraverso il bando regionale dedicato alla riqualificazione commerciale nella Toscana diffusa.

Il progetto è finalizzato al recupero e alla riattivazione dei fondi sfitti situati lungo alcune delle principali direttrici del paese, in particolare corso Nasini e via La Piana, con l’obiettivo di favorire l’apertura temporanea di attività commerciali, artigianali e culturali e stimolare una nuova vitalità economica e sociale del centro storico.

Sono previste due manifestazioni di interesse: una dedicata ai proprietari di fondi sfitti e una ai soggetti interessati a proporre attività. Una volta raccolte le adesioni, l’amministrazione faciliterà l’incontro tra domanda e offerta combinando spazi e progetti. Il Comune si farà inoltre carico delle spese relative alle utenze per la durata dell’iniziativa, oltre alla pulitura e a piccoli interventi di sistemazione dei fondi.

I moduli delle manifestazioni d’interesse sono disponibili sul sito del Comune di Castel del Piano: www.comune.casteldelpiano.gr.it

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 18 del 24 aprile 2026.