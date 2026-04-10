Cittadini e associazioni ripuliscono la spiaggia: nuovo appuntamento dedicato alla cura del litorale

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica annuncia una nuova iniziativa dedicata alla cura del litorale: la pulizia straordinaria dell’arenile, che si terrà domenica 12 aprile a partire dalle 9, con ritrovo in piazza a Mare.

L’evento è promosso dal gruppo di volontari attivo “Vogliamo una città pulita”, una realtà ormai consolidata che unisce cittadini desiderosi di contribuire concretamente al decoro urbano e alla salvaguardia dell’ecosistema marino.

L’iniziativa non è solo un’operazione di rimozione dei rifiuti spiaggiati e della plastica, ma rappresenta un importante momento di aggregazione e sensibilizzazione ambientale. La partecipazione è aperta a tutti: famiglie, giovani, associazioni e chiunque desideri dedicare qualche ora della propria domenica alla salute del nostro mare.

“Prendersi cura della spiaggia significa prendersi cura del cuore di Follonica – spiega il vicesindaco e assessore all’ambiente Danilo Baietti –. Grazie all’impegno del gruppo ‘Vogliamo una città pulita’ queste giornate e queste attività sono diventate un punto di riferimento per la comunità, dimostrando quanto la collaborazione dei cittadini sia indispensabile e preziosa”.