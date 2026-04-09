“Crobinson Rusoe”: teatro e solidarietà alla Sala Eden

Grosseto. Prosegue il III memorial “Franca Lodovichi e Antonio Lazari”, la rassegna che unisce teatro amatoriale e solidarietà, promossa dalla cooperativa Uscita di Sicurezza alla Sala Eden, al Bastione Garibaldi, sulle Mura medicee di Grosseto.

Il nuovo appuntamento è in programma domenica 12 aprile, quando alle 17 andrà in scena lo spettacolo “Crobinson Rusoe”, adattamento di Tommaso Fagani e Matteo Savonarola, portato sul palco dalla compagnia teatrale amatoriale “Attori per sbaglio”.

Lo spettacolo

La rappresentazione propone una rilettura ironica e originale del celebre classico, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e accessibile, capace di unire divertimento e riflessione.

L’intera rassegna ha una forte finalità benefica: il ricavato contribuirà a sostenere le attività del Comitato per la Vita e dell’associazione La Farfalla, realtà fondamentali per il supporto socio-sanitario e le cure palliative sul territorio.

Oltre allo spettacolo, ogni appuntamento del Memorial è abbinato a una degustazione: il 12 aprile saranno protagonisti i vini dell’azienda Gagia Blu.

Il III Memorial “Franca Lodovichi e Antonio Lazari” prosegue anche a maggio, con un cambio di programma rispetto al calendario presentato. Lo spettacolo “Trippa e poesia”, del 19 aprile, rappresentato dalla compagnia “Spazio scenico”, si terrà alla Sala Eden, mentre “Un cappello pieno di bugie”, in programma per domenica 10 maggio, sarà portato in scena nella sala della parrocchia dell’Addolorata, in via Papa Giovanni XXXIII a Grosseto.

I biglietti sono disponibili in prevendita allo spazio polifunzionale “L’Abbriccico” (via Lazzeretti 10) oppure acquistabili direttamente alla Sala Eden il pomeriggio dello spettacolo.

Per informazioni: cell. 333.8825655 – www.uscitadisicurezza.grosseto.it.