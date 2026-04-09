“Animiamo Casina mia”: festa conclusiva del progetto dedicato all’autonomia delle persone con disabilità

Follonica (Grosseto). Musica, danza, sport, buona cucina e uscite didattiche: questi gli ingredienti che hanno reso speciale il progetto “Animiamo Casina mia”, pensato per favorire l’inclusione e l’autonomia di persone con disabilità, promosso dall’associazione IPF odv

Sabato 11 aprile, a partire dalle 16.00, l’associazione aprirà le porte della propria sede in via dell’Edilizia n.168, a Follonica, per la tappa conclusiva del percorso durato un anno. Sarà un pomeriggio di festa e condivisione per celebrare i traguardi raggiunti dai partecipanti ai vari laboratori.

Il progetto è stato possibile grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e del Coeso – Società della Salute di Grosseto. La festa di fine progetto è patrocinata dal Comune di Follonica.

Il programma

Il programma della giornata promette grandi emozioni: esibizioni dal vivo con il ritmo della “Band dei fuori tempo” (laboratorio di percussioni) e le coreografie del laboratorio di ballo animeranno il pomeriggio, dimostrando come l’arte e il movimento siano linguaggi universali di gioia e uno strumento privilegiato di comunicazione e inclusione.

E poi ci sarà un momento attesissimo dai ragazzi di “Casina Mia”: la consegna dei diplomi ai partecipanti ai laboratori.

Ed ecco tutti laboratori: “Un tuffo nel blu” (acquaticità), realizzato con il contributo del Coeso, “Le nostre ricette” (laboratorio di cucina), “Belli cotti” (laboratorio di pasticceria), “La Band dei fuori tempo” (laboratorio di ritmo e percussioni), “Laboratorio di Ball”, “Fuori tutti!”, uscite didattiche.

A chiusura della festa, un dolce buffet con una specialità: tutto sarà preparato e servito dai ragazzi, che daranno prova delle abilità acquisite in questo percorso di crescita relazionale e pratico.

“Il progetto ‘Animiamo Casina mia’ rappresenta il modello di inclusione che vogliamo per la nostra città, Follonica – dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore al sociale Sandro Marrini -; un percorso dove la disabilità non è vissuta come un limite, ma come un punto di partenza per costruire autonomia, talento e soprattutto relazioni vere. Vedere questi ragazzi cimentarsi con successo e anche tanta passione nella musica, nella cucina e nello sport ci riempie di orgoglio e dimostra che, quando si abbattono le barriere della comunicazione, emerge una risorsa straordinaria per tutta la città. Come amministrazione comunale, siamo felici di patrocinare questa festa finale che non è solo un momento di svago, ma la celebrazione di un anno di conquiste concrete”.

L’evento non si terrà nell’appartamento “Casina mia”, ma si svolgerà interamente nella sede operativa di Ipf, in via dell’Edilizia n.168 a Follonica.