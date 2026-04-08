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“Veleno per topi”: nuovo appuntamento con “Massa inScena”

Lo spettacolo è in programma domenica 12 aprile

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). La rassegna teatrale di Liber Pater, “Massa inScena”, dedicata a Alessandra Tonelli e Sonia Lenzi, realizzata grazie al supporto del Comune di Massa Marittima, del Terziere di Borgo e della Società dei Terzieri massetani, domenica 12 aprile vedrà come protagonista il laboratorio teatrale “Su il sipario”, che presenterà la commedia brillante “Veleno per topi”, di Antonella Zucchini, nota scrittrice di testi in vernacolo fiorentino, per la regia di Stefano Goracci.

Lo spettacolo si svolgerà nella sede dell’ex sala consiliare in via Norma Parenti.

Il laboratorio teatrale Aps è una compagnia teatrale con sede a Orbetello, che partecipa spesso a rassegne locali e feste del teatro, contribuendo alla vivacità culturale della zona.

La trama della commedia che presenta la compagnia è ambientata nella Firenze degli anni ’50 ed è incentrata su due donne, Felicia e Annita, e sulle loro vicende basate su equivoci, scambi di persona, cinismo, raccontate con stile leggero e divertente e caratterizzate dal tono pungente tipico dell’humour toscano.

Il ricavato degli spettacoli sarà devoluto all’associazione di cure palliative La Farfalla Odv.

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