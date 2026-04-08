“Litorale pulito”: in programma la terza giornata per la raccolta dei rifiuti

Capalbio (Grosseto). Tutto pronto per la terza giornata di “Litorale pulito”, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale, da Fondazione Capalbio, Sporting club Capalbio, MaremmaViva, Fondazione Marevivo e Tortuga surf school.

Il ritrovo, per tutti i cittadini desiderosi di partecipare alla raccolta dei rifiuti, sarà domenica 12 aprile, alle 11, di fronte allo stabilimento balneare Frigidaire (in via del Mare 1, a Capalbio), salvo condizioni meteo avverse.

“Siamo felici per il successo e il proseguimento di ‘Litorale pulito’ – ha commentato il sindaco Gianfranco Chelini -. Rimuovere i rifiuti dalle nostre spiagge non è solo un atto rispettoso dell’ambiente, ma anche un gesto d’amore nei confronti del proprio territorio”.

Al termine della battuta di raccolta dei rifiuti è previsto un pranzo alla Club house dello Sporting club Capalbio. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 351.4351402 o scrivere all’indirizzo fondazionecapalbio@gmail.com.