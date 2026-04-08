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“Litorale pulito”: in programma la terza giornata per la raccolta dei rifiuti

Appuntamento per domenica 12 aprile, alle 11, allo stabilimento balneare Frigidaire

di Redazione
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Capalbio (Grosseto). Tutto pronto per la terza giornata di “Litorale pulito”, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale, da Fondazione Capalbio, Sporting club Capalbio, MaremmaViva, Fondazione Marevivo e Tortuga surf school.

Il ritrovo, per tutti i cittadini desiderosi di partecipare alla raccolta dei rifiuti, sarà domenica 12 aprile, alle 11, di fronte allo stabilimento balneare Frigidaire (in via del Mare 1, a Capalbio), salvo condizioni meteo avverse.

“Siamo felici per il successo e il proseguimento di ‘Litorale pulito’ – ha commentato il sindaco Gianfranco Chelini -. Rimuovere i rifiuti dalle nostre spiagge non è solo un atto rispettoso dell’ambiente, ma anche un gesto d’amore nei confronti del proprio territorio”.

Al termine della battuta di raccolta dei rifiuti è previsto un pranzo alla Club house dello Sporting club Capalbio. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 351.4351402 o scrivere all’indirizzo fondazionecapalbio@gmail.com.

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