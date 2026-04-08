Incidente stradale: anziana trasportata in ospedale

Scarlino (Grosseto). Incidente stradale in località Puntone, nel comune di Scarlino, oggi pomeriggio, intorno alle 15.45.

Per cause in corso di accertamento, una donna di 80 anni ha perso il controllo della propria auto, uscendo dalla carreggiata e urtando un piccolo ponte laterale. A seguito dell’impatto, il veicolo si è ribaltato su un fianco.

All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre la donna dalla macchina, a mettere in sicurezza il mezzo e a metterlo in posizione sulla sede stradale.

La conducente, rimasta sempre cosciente, è stata affidata al personale sanitario del 118 per le valutazioni del caso, quindi è stata trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Massa Marittima.

Presenti sul luogo dell’incidente anche la Polizia Municipale di Scarlino, per i rilievi e la gestione della viabilità, e l’ambulanza della Croce Rossa di Follonica.