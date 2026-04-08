Consorzio di Bonifica, in arrivo i bollettini per il contributo: ecco come pagarlo

Grosseto. Sono in fase di spedizione i bollettini per il contributo consortile dovuto al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Il contributo, previsto dalla legge della Regione Toscana 79/2012, finanzia la manutenzione ordinaria su una rete idraulica di oltre 8.800 chilometri di fossi, canali e fiumi che proteggono un’area vastissima di 612mila ettari tra le province di Grosseto e Siena. Nel 2026 saranno eseguiti circa 1.100 interventi di manutenzione su circa 1.700 chilometri di corsi d’acqua.

Nei prossimi giorni i contribuenti riceveranno i bollettini con gli importi calcolati in base agli immobili posseduti e al beneficio tratto dall’attività svolta dal Consorzio. Per importi inferiori a 100 euro è prevista un’unica rata con scadenza 15 maggio. Sopra tale soglia è possibile il pagamento in due rate: la prima entro il 15 maggio, la seconda entro il 15 giugno (per chi sceglie soluzione in un unico pagamento la scadenza è il 15 maggio). Il pagamento è deducibile e avviene tramite pagoPA sui canali di Poste Italiane, tabaccherie, supermercati e altri punti vendita oppure home banking.

«Il contributo di bonifica resta uno strumento insostituibile che permette al Consorzio di lavorare quotidianamente nelle province di Siena e Grosseto – ricorda Vito Cognata, responsabile Ufficio Staff di Cb6 – e rappresenta l’unica forma di finanziamento diretto per il nostro ente».

«È importante ricordare – precisa Cognata – che il comprensorio è diviso in quattro unità idrografiche: Pianura grossetana, Albegna, destra Ombrone e sinistra Ombrone. Il contributo raccolto in ciascuna unità idrografica viene utilizzato interamente per gli interventi eseguiti nella stessa unità idrografica».

Per chiarimenti o altre informazioni è possibile contattare il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud nei canali tradizionali: direttamente in sede a Grosseto (via Ximenes 3) o a Siena (via Leonida Cialfi 23), telefonicamente allo 0564.22189, via mail scrivendo a catasto@cb6toscanasud.it, o sul portale del consorziato collegandosi a https://cb6toscanasud.askme.it/.