Turismo: inaugurata la nuova sede della Pro Loco nella frazione

Talamone (Grosseto). È stata inaugurata la nuova sede della Pro Loco Talamone Aps, nella frazione di Orbetello, autentico gioiello della Maremma. La sede si trova in via Nizza 2, nei locali dell’ex parafarmacia.

All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, la rappresentante del Parco della Maremma, collaboratrice per eventi e referente della Pro Loco Talamone Aps, Claudia Gennari; il presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato Costa d’Argento di Orbetello, Michele Casalini, e Carmine De Francesco, delegato per la riI di Talamone. Una partecipazione istituzionale significativa, che evidenzia la stretta e proficua collaborazione tra i diversi enti del territorio.

In occasione dell’inaugurazione ha preso il via anche la nuova campagna di tesseramento della Pro Loco Talamone Aps: un’importante opportunità per incontrare la comunità e promuovere le iniziative in programma per l’estate 2026.

«Con la nuova sede inauguriamo anche una nuova stagione per la Pro Loco e per il nostro borgo – dichiara il presidente Claudio Francesco Chini –. Ripartiamo con una rotta precisa, fatta di idee chiare, positività e voglia di rinascere, grazie anche al sostegno del Parco, della Cri e del Comune. Il primo appuntamento è fissato per sabato 11 aprile, con un’escursione guidata nel Parco della Maremma».