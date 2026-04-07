Come le mafie penetrano nei territori: se ne parla in un convegno

Grosseto. Giovedì 9 aprile, a partire dalle 17.30, al centro congressi in località Bagnetti, nel comune di Gavorrano, si terrà un convegno sul tema “Segnali d’allarme: come le mafie penetrano nei territori”.

Da anni le mafie sono presenti sul territorio della provincia di Grosseto, lo testimoniano i beni confiscati alle organizzazioni criminali, soprattutto sull’Amiata e nelle aree costiere, mentre indagini hanno svelato la presenza del clan dei Casalesi, in particolare attraverso imprenditori che reimpiegano capitali illeciti in società di ristorazione, edilizia e pompe funebri, come nel caso documentato dell’inchiesta “Maremma Felix” a Follonica.

Nel tempo si sono verificati anche episodi violenti: nel 2021, un omicidio in pieno centro a Follonica ha coinvolto esponenti legati alla camorra, culminato con la condanna all’ergastolo di Raffaele Papa, mentre la comunità di Gavorrano ha sempre nella memoria i fatti dell’estate del 1991, quando un confinato per appartenenza alla cosca del boss catanese Nitto Santapaola, trasferito a Gavorrano dopo aver scontato la condanna a quindici anni di reclusione al primo maxiprocesso di Palermo, venne freddato con tre colpi di pistola nella piazza del paese, durante il mercato.

Oggi le mafie non uccidono più, preferiscono infiltrarsi nell’economia portando denaro fresco in vari settori, ad esempio nel turismo, nella ristorazione, rivitalizzando aziende decotte, nell’edilizia e come sempre nello spaccio di droghe, non sottovalutando i fenomeni rappresentati dal caporalato e dall’azzardo, entrambi in crescita.

In provincia di Grossetonon mancano i segnali positivi, sono in aumento i Comuni aderenti all’associazione “Avviso Pubblico Regioni e Comuni contro le mafie e la corruzione”, mentre l’amministrazione provinciale ha istituito la Consulta per la legalità come momento di grande attenzione verso le problematiche legate alla criminalità organizzata.

In questo quadro si inserisce il convegno del 9 aprile a Gavorrano, con la partecipazione dell’onorevole Marco Simiani, segretario della Commissione Ecomafie, dell’onorevole Elisabetta Piccolotti, componente della Commissione parlamentare antimafia, della vicepresidente della Regione Toscana Mia Bintou Diop, con delega alla legalità, di Gabriele Berni, sindaco di Monteroni d’Arbia, comune dove si trova la tenuta di Suvignano, sequestrata alla mafia siciliana da Giovanni Falcone.

“Invito tutti i cittadini a partecipare – dichiara Massimo Borghi, assessore alla legalità del Comune di Gavorrano – perché una comunità culturalmente preparata su questi temi è un baluardo contro le infiltrazioni della grande criminalità organizzata”.