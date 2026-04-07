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A Santa Fiora torna “Svuota tutto”: due le date in programma

di Redazione
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Santa Fiora (Gr) – Torna a Santa Fiora lo “Svuota tutto“, l’iniziativa di raccolta straordinaria che l’amministrazione comunale promuove in collaborazione con Sei Toscana per il corretto conferimento di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici da parte di privati cittadini.

Giovedì 9 aprile e giovedì 7 maggio, nella zona industriale di Fontespilli, sarà allestita una stazione ecologica itinerante a servizio delle utenze domestiche Tari del Comune di Santa Fiora, che potranno conferire gratuitamente mobili, elettrodomestici non funzionanti ed in genere tanti di quei rifiuti che non devono e non possono essere conferiti al cassonetto stradale.

Cosa è possibile portare: mobili, reti, materassi, tavoli, sedie, giocattoli, attrezzi da giardino, pentole, ceramiche, PC, tablet, frigoriferi, lavatrici, Tv, telefoni cellulari, piccoli elettrodomestici, olio minerale e vegetale. tubi al neon, lampadine, pile, batterie auto.

La postazione sarà attiva la mattina dalle 9 alle 13 in via Fratelli Rosselli, lungo la provinciale, e per accedere al servizio occorrerà presentare il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti. Si ricorda che il servizio è dedicato alle sole utenze domestiche (no ditte, no aziende).

Per info: 0564 965327 www.seitoscana.it

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