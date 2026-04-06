Musica, buon cibo e vino: torna “Un quarto di cantine”

Isola del Giglio (Grosseto). In arrivo la terza edizione di “Un quarto di cantine”, un evento dedicato all’uva e all’apertura delle cantine, che anticipa la tradizionale Festa dell’uva e delle cantine in programma l’ultimo weekend di settembre all’Isola del Giglio.

La manifestazione enogastronomica, che si svolgerà dal 22 al 24 maggio nel suggestivo borgo di Giglio Castello, celebra le tradizioni gigliesi attraverso degustazioni, musica e convivialità. I visitatori avranno l’opportunità di assaporare i piatti tipici all’interno delle antiche cantine, situate tra i vicoli del borgo medievale, un tempo dedicate alla produzione dell’Ansonaco, il celebre vino locale.

In ogni cantina sarà possibile assaporare un piatto diverso: dalle specialità di mare e di terra ai tipici cavatelli gigliesi. Il percorso enogastronomico si concluderà nella storica sala dei ‘Lombi’, dove sarà possibile gustare deliziosi dessert.

A rendere l’atmosfera ancora più vivace ci penseranno gruppi di musica dal vivo, tra tradizione locale, folk e musica popolare, mentre sabato sera la festa si chiuderà con il consueto Dj-Set in Piazza Gloriosa.

Gli orari della festa:

venerdì e sabato le cantine saranno aperte per la cena a partire dalle 19.30;

domenica l’apertura è prevista per il pranzo partire dalle 12.00.

Il programma completo e la mappa delle cantine saranno presto consultabili e scaricabili al link https://visitgiglioisland.com/linkinbio/ oppure sul sito web della Pro Loco Isola del Giglio nella sezione “Eventi e appuntamenti”.

L’evento è organizzato da: Pro Loco Isola del Giglio, patrocinato dal Comune di Isola del Giglio.

Il programma

Venerdì 22 maggio:

ore 19.30 – Apertura delle cantine;

dalle 19.30 alle 23.30 – Artisti tra i vicoli.

Sabato 23 maggio:

ore 19.30 – Apertura delle cantine;

dalle 19.30 alle 23.30 – Artisti tra i vicoli;

dalle 22.30 alle 2.00 – Dj Set in piazza Gloriosa.

Domenica 24 maggio:

ore 12.00 – Pranzo conclusivo in piazza dei Lombi

Seguiranno ulteriori comunicazioni a ridosso dell’evento, con tutti i dettagli aggiornati. Per qualsiasi curiosità o informazione, è possibile contattare la Pro Loco al numero 0564.809400 (anche via WhatsApp) oppure scrivere all’indirizzo email info@visitgiglioisland.com.