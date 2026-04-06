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Doppio intervento dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

I lavori sono in progamma mercoledì 8 e giovedì 9 aprile

di Redazione
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Monte Argentario (Grosseto). La prossima settimana Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Monte Argentario per l’allaccio delle bonifiche idriche in via Scalabrelli e in Strada Provinciale 161.

I lavori

Il primo intervento è in programma mercoledì 8 aprile in via Scalabrelli, a Porto Santo Stefano, e potrebbe determinare, dalle 8.30 alle 17, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in piazzale del Valle, via Scarabelli, via Baschieri, via Barellai, via Cuniberti, via Lambardi, via Scalo Colombo, con ripristino flusso salvo imprevisti intorno alle 17.

I lavori in Strada Provinciale 161 sono in programma giovedì 9 aprile, sempre dalle 8.30 alle 17, e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in Strada Provinciale 161, via SS. Trinità, via Colombo, via della Forconata, via Costa degli Ulivi, via Sasso dell’Acqua Viva, via del Cocomero, località Santa Liberata. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17 del giorno stesso.

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