Uova di cioccolato all’ospedale Misericordia: donazione del Leo Club Iannitelli

Grosseto. Ancora un gesto di vicinanza e di apprezzamento al lavoro dell’ospedale Misericordia di Grosseto. È quello che hanno voluto testimoniare i componenti dell’associazione Leo Club Iannitelli di Castiglione della Pescaia.

Venerdì 3 aprile una delegazione del gruppo ha fatto visita ai reparti di Pediatria e Medicina dell’ospedale di Grosseto portando le uova pasquali.

I rappresentanti del Leo Club Iannitelli di Castiglione della Pescaia sono stati accolti e ringraziati dal direttore medico di presidio Michele Dentamaro e dal personale sanitario dei reparti.