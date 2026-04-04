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Paese in lutto: muore storico falegname

Rosildo Seri è scomparso improvvisamente alla vigilia di Pasqua, Cna si stringe attorno ai familiari

di Redazione
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Grosseto. Cna piange la scomparsa di Rosildo Seri, deceduto improvvisamente a 78 anni alla vigilia di Pasqua.

Uno degli ultimi falegnami storici di Castel del Piano, Rosildo era stato per molti anni il punto di riferimento della tradizionale “Festa dei falegnami”, occupandosi con cura – anno dopo anno – di tutti i preparativi necessari alla sua riuscita.

Aveva iniziato come apprendista nella bottega di Nerucci, altro falegname storico del territorio, del quale aveva rilevato l’attività. Oltre alla costruzione di mobili ed infissi, Rosildo era sempre disponibile anche per risolvere piccoli problemi quotidiani: sostituzione di vetri, serrature, riparazioni.

“Per questo era molto apprezzato – ricordano dall’assocazione da tutti al punto che, da quando, alcuni anni fa, a seguito di problemi di salute, aveva cessato l’attività, in molti continuavano ancora a cercarlo, avvertendone la mancanza”.

Era stato a lungo nel direttivo di zona della Cna dell’Amiata, partecipando attivamente alla vita dell’associazione e sempre in prima linea nella partecipazione a manifestazioni sindacali che si sono tenute, nel corso degli anni, in varie parti d’Italia. Il presidente di Cna Grosseto Saverio Banini, il direttore Anna Rita Bramerini e la Cna tutta rivolgono ai familiari di Seri le più sentite condoglianze.

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