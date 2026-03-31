Rifiuti, L’Alternativa: “Cassonetti non svuotati da due settimane, nelle frazioni regna il degrado”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Sono ormai due settimane che nelle frazioni del territorio comunale di Castiglione della Pescaia i cassonetti non vengono svuotati, causando disagi evidenti ai cittadini e un progressivo peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la lista civica L’Alternativa.

“Riteniamo sia doveroso che l’amministrazione comunale intervenga con decisione nei confronti dell’Ato 6, ente responsabile del servizio e regolarmente retribuito per lo svolgimento dello stesso – continua la nota -. È importante ricordare che il Comune non coincide con l’Ato 6 e non può sottrarsi al compito di vigilare affinché il servizio venga garantito in modo efficiente. Già in una fase iniziale, come lista civica Alternativa, avevamo segnalato l’opportunità di mantenere aperti i cassonetti, evidenziando le criticità di un sistema che, in altri contesti, si era dimostrato fallimentare. Oggi, dopo un periodo iniziale, si registra un totale silenzio da parte dell’amministrazione, mentre di fatto tutti i cassonetti risultano aperti”.

“È evidente che un modello di gestione di questo tipo non può funzionare in un territorio come Castiglione della Pescaia, caratterizzato dalla presenza di numerose seconde case, affitti stagionali e un turismo giornaliero molto elevato – termina il comunicato -. Chiediamo pertanto un intervento immediato per il ripristino del servizio e una revisione seria e concreta delle scelte adottate, nell’interesse della comunità e dell’immagine del territorio”.