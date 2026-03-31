Rievocazioni storiche: Massa Marittima prima classificata nel bando regionale

Massa Marittima (Grosseto). Anche nel 2026 Massa Marittima si conferma al primo posto nel bando della Regione Toscana dedicato alle rievocazioni storiche, ottenendo il punteggio più alto con il progetto presentato dal Comune in collaborazione con la Società dei Terzieri massetani.

Il finanziamento complessivo ammonta a 25mila euro: 5mila euro saranno destinati all’incremento del patrimonio costumistico e delle attrezzature utilizzate nel corteo storico, mentre la restante parte sarà impiegata per la spesa corrente, con particolare attenzione agli eventi collaterali legati al Balestro del Girifalco e alle attività didattiche.

“Si tratta di un risultato importante di cui siamo orgogliosi, – dichiara il sindaco Irene Marconi – che premia un lavoro serio e condiviso. Ringrazio l’ufficio segreteria del Comune che ha redatto il progetto e ha seguito l’intero iter di partecipazione, confermando che all’interno dell’Ente operano professionalità qualificate in grado di fare la differenza. Elemento interessante di questo bando è la coprogettazione, una formula innovativa che consente ai Comuni di collaborare con le associazioni del territorio, in questo caso con la Società dei Terzieri massetani, per presentare progetti che sono realmente costruiti dal basso e che risultano pertanto utili ed efficaci. Oltre alla qualità complessiva della proposta, un elemento di premialità nel progetto è senza dubbio rappresentato dall’attenzione rivolta alle nuove generazioni, con le attività didattiche nelle scuole, per trasmettere ai più piccoli la conoscenza delle tradizioni e della storia locale e per tramandare il nostro Balestro tra i più giovani, in modo da assicurare un futuro a questa bellissima tradizione”.

Tra gli elementi innovativi spicca il “drappellino del Balestruzzo”, introdotto lo scorso anno in via sperimentale e oggi formalmente riconosciuto. Determinante ai fini del risultato anche il fatto che, oltre alla Società dei Terzieri massetani, da quest’anno i singoli Terzieri si sono iscritti all’albo regionale delle rievocazioni storiche.

“Siamo molto soddisfatti – aggiunge Stefano Martinozzi, Rettore della Società dei Terzieri massetani – non solo perché il risultato conferma ancora una volta Massa Marittima come punto di riferimento regionale nel panorama delle rievocazioni storiche, ma anche perché queste risorse economiche ci consentono di continuare ad investire sul Balestro del Girifalco, che è la manifestazione più rappresentativa della nostra città, rafforzando l’organizzazione e ampliando le occasioni di partecipazione e di coinvolgimento delle nuove generazioni, a cui teniamo molto, perché rappresentano il nostro futuro. L’intento è proprio quello di essere attrattivi nei confronti dei più giovani e di svolgere come associazione, al fianco della scuola e della famiglia, un ruolo educativo e di trasmissione di valori alle nuove generazioni. Oltre a questa bella notizia dell’esito del bando regionale, c’è stata in questi giorni anche la positiva partecipazione di Massa Marittima al Capodanno dell’Annunciazione, che quest’anno si è tenuto a Livorno”.

Nella foto: Massa Marittima al Capodanno dell’Annunciazione a Livorno.