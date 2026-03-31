Pasqua: ingresso gratuito nei Parchi archeologici della Maremma

Grosseto. In vista delle prossime festività per la Pasqua, i Parchi archeologici della Maremma resteranno tutti aperti al pubblico proprio nelle giornate di domenica 5 e lunedì 6 aprile; in più, domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, anche nelle aree a pagamento, come ogni prima domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito come in tutti gli altri luoghi della cultura statali.

Ecco dunque un riepilogo di tutti gli orari e le iniziative previste in ciascun sito.

Parco archeologico di Cosa

Apertura a Pasqua e a Pasquetta dalle 9.45 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 18.00).

Lunedì 6 aprile, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30, sono previste due visite accompagnate gratuite al sito, a cura del personale del Mic. Il Parco resterà aperto poi l’intera settimana, fino a domenica 12 aprile inclusa.

Il Museo archeologico nazionale di Cosa è temporaneamente chiuso per lavori di riallestimento, fino alla fine del mese di maggio.

Per informazioni: e-mail pa-maremma.parcocosa@cultura.gov.it; tel +39.0564.881421 o 335.1471086.

Parco archeologico di Roselle

Apertura a Pasqua e Pasquetta dalle 9.45 alle 18.45 (ultimo ingresso alle 18.00).

Domenica 5 aprile sono previste due visite accompagnate gratuite, sempre a cura del personale del Mic, alle 10.30 e alle 16.00.

Per informazioni: e-mail pa-maremma.parcoroselle@cultura.gov.it, tel. +39.0564.402403 o 331.6194577.

Parco archeologico di Vetulonia

Aperto a Pasqua e a Pasquetta dalle 9.45 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 18.00).

Il Parco effettuerà invece la chiusura settimanale martedì 7 aprile.

Per informazioni: e-mail pa-maremma.parcovetulonia@cultura.gov.it, tel. +39.331.6216340.

Tutte le informazioni disponibili sul sito: parchiarcheomaremma.cultura.gov.it