Natalità, Gabbrielli: “Bene il progetto del Comune, ma è il momento di fare di più”

Grosseto. “Desidero innanzitutto ringraziare l’assessore al sociale Carla Minacci per aver promosso il progetto ‘Benvenuti in Maremma‘, un’iniziativa che rappresenta un segnale positivo di attenzione verso i nuovi nati e le loro famiglie”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Amedeo Gabbrielli, esponente di Popolari Civici per Grosseto e consigliere comunale.

“In un contesto caratterizzato da un calo demografico sempre più marcato, è importante che le istituzioni locali tornino a porre al centro del dibattito pubblico il tema della natalità, riconoscendo che ogni bambino che nasce costituisce un valore per l’intera comunità, non solo sotto il profilo sociale, ma anche economico e prospettico – continua la nota -. Il progetto presentato va nella giusta direzione sul piano simbolico e culturale: trasmette un messaggio di accoglienza e vicinanza che ha un suo significato e una sua utilità. Tuttavia, proprio la profondità e la complessità del fenomeno della denatalità impongono oggi un salto di qualità nelle politiche pubbliche. Se vogliamo davvero incidere sulle scelte delle famiglie, non possiamo limitarci a iniziative simboliche, ma dobbiamo intervenire sulle condizioni materiali che spesso rappresentano il principale ostacolo alla scelta di avere figli”.

“Penso, in particolare, alla necessità di rafforzare in modo strutturale i servizi per l’infanzia, a partire dall’ampliamento dei posti negli asili nido e dalla riduzione delle liste di attesa; all’introduzione di forme di sostegno economico, anche selettive, a favore delle famiglie con figli; a politiche abitative che aiutino concretamente le giovani coppie ad accedere a una casa; fino alla promozione di strumenti che favoriscano la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro – spiega Gabbrielli -.Si tratta di ambiti sui quali un’amministrazione comunale, pur nei limiti delle proprie competenze e risorse, può e deve svolgere un ruolo attivo, costruendo una strategia integrata e di medio-lungo periodo. Per questo motivo, ritengo che ‘Benvenuti in Maremma’ debba rappresentare non un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso più ampio: un vero e proprio piano comunale per la famiglia e la natalità, capace di mettere in rete servizi, risorse e soggetti del territorio”.

“La sfida demografica che abbiamo di fronte è troppo rilevante per essere affrontata con interventi episodici. Serve una visione, serve continuità e serve la capacità di trasformare buone intuizioni in politiche strutturali – termina il comunicato –. In questa direzione, confermo fin da ora la piena disponibilità a contribuire, in modo costruttivo, a un confronto serio e concreto nell’interesse della comunità grossetana”.