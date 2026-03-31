Isola del Giglio, la minoranza: “Stipendi dei dipendenti non pagati, la Giunta si contraddice”

Isola del Giglio (Grosseto). “Ancora una volta, la Giunta comunale dimostra un preoccupante doppio atteggiamento, che conferma l’assenza di credibilità dell’azione amministrativa e la scarsa fiducia dei cittadini”.

A dichiararlo, in un comunicato, è “Orgoglio gigliese”, gruppo di minoranza nel Consiglio comunale di Isola del Giglio.

“Da un lato, in un recente intervento pubblicato sulla stampa, la stessa Giunta afferma che ‘stiamo verificando le capacità assunzionali, per provvedere, qualora sia possibile, al reclutamento di nuovo personal’”. Una dichiarazione che lascia intendere apertura, attenzione alle esigenze della macchina comunale e, soprattutto, una volontà di rafforzare l’organico – continua la nota -. Dall’altro lato, però, nella delibera di Giunta n. 19 del 19 marzo 2026, relativa all’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2026-2028 (non ancora depositato alla visione dei consiglieri ma leggibile all’Albo Pretorio), si legge chiaramente che ‘non sono previste nuove assunzioni e la spesa rimane quella per il personale in essere’”.

“Due affermazioni incompatibili tra loro – sottolinea la minoranza -. Due verità che non possono coesistere, frutto dell’ipocrisia che alberga nel palazzo comunale. È lecito chiedersi: quale delle due versioni corrisponde alla realtà? Quella ufficiale, contenuta in un atto amministrativo, oppure quella comunicata alla stampa per rassicurare l’opinione pubblica ed il personale comunale? Questo modo di operare appare ancora più grave se inserito nel contesto attuale, segnato dall’ennesimo ritardo nel pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali, denunciato dal sindacato Uil proprio pochi giorni fa. Un fatto serio, che colpisce lavoratori e famiglie e che meriterebbe risposte chiare, non operazioni di comunicazione. Invece, la Giunta preferisce replicare con dichiarazioni che, alla prova dei documenti, risultano contraddittorie. Si parla di nuove assunzioni quando gli atti ufficiali le escludono. Si tenta di rassicurare, negando i propri atti ufficiali, mentre la realtà amministrativa racconta ben altro”.

“Il gruppo di minoranza ‘Orgoglio gigliese’ ritiene che i cittadini del Giglio ed i dipendenti comunali meritino trasparenza, coerenza e rispetto. Non è più accettabile assistere a questo continuo scollamento tra ciò che si dice e ciò che si fa. Chiediamo pertanto alla Giunta di spiegare immediatamente questa evidente contraddizione e di dire con sincerità quale sia la reale situazione dell’Ente: se esistono margini per nuove assunzioni o se, come scritto nel bilancio, tali possibilità sono di fatto escluse. Non è più tempo di ambiguità o dichiarazioni di comodo: i cittadini e i lavoratori comunali hanno diritto di conoscere la verità. La gestione di un Comune non può basarsi su comunicati contraddittori, ma su atti coerenti e responsabilità amministrativa, come ad esempio pagare gli stipendi dei dipendenti alla data prevista dal contratto – termina la nota -. Il mancato rispetto di questi principi elementari rappresenta l’epilogo evidente del fallimento dell’attuale amministrazione, incapace di garantire stabilità, trasparenza e affidabilità nella gestione dell’Ente. Un fallimento che oggi non è più solo politico, ma amministrativo e morale, e che sta producendo conseguenze concrete sulla vita dei lavoratori e sulla fiducia dell’intera comunità”.