Black out telefonico nella sede del distretto sanitario Asl: tecnici al lavoro per riparare il guasto

Grosseto. A causa di un guasto sulla rete del gestore, la struttura del distretto sanitario Asl di via Don Minzoni a Grosseto non risulta raggiungibile telefonicamente. Anche la rete internet è interrotta, causando difficoltà operative agli uffici.

Il guasto è stato prontamente segnalato da Asl, tramite Estar, al gestore delle reti internet e telefoniche, che ha aperto un ticket di assistenza. Tuttavia, ancora non è chiaro quando il servizio potrà essere ripristinato.

Al momento, in particolare, non risultano raggiungibili le segreterie del consultorio e dell’Ufsmia, come anche i numeri di telefono fisso delle singole utenze della struttura sanitaria.