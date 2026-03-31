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Black out telefonico nella sede del distretto sanitario Asl: tecnici al lavoro per riparare il guasto

Non raggiungibili le segreterie del Consultorio e dell'Ufsmia

di Redazione
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Grosseto. A causa di un guasto sulla rete del gestore, la struttura del distretto sanitario Asl di via Don Minzoni a Grosseto non risulta raggiungibile telefonicamente. Anche la rete internet è interrotta, causando difficoltà operative agli uffici.

Il guasto è stato prontamente segnalato da Asl, tramite Estar, al gestore delle reti internet e telefoniche, che ha aperto un ticket di assistenza. Tuttavia, ancora non è chiaro quando il servizio potrà essere ripristinato.

Al momento, in particolare, non risultano raggiungibili le segreterie del consultorio e dell’Ufsmia, come anche i numeri di telefono fisso delle singole utenze della struttura sanitaria.

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