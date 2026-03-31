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Ancora vento forte in provincia di Grosseto: allerta meteo di codice giallo

di Redazione
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Grosseto. ​​​​​​L’aria fredda e il vento forte insistono sulla Toscana, mentre è in corso un’allerta di colore giallo per vento sulle zone centrali della regione fino alla mezzanotte di oggi, martedì 31 marzo.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un nuovo codice giallo per vento anche per la giornata di domani, mercoledì primo aprile, valido dalle 7 alla mezzanotte su tutto il territorio regionale, ad eccezione della Versilia.

In particolare, è previsto vento da Nord-Est, con raffiche fino a 60-80 km/h in pianura, fino a 80-100 km/h in collina e su costa e Arcipelago, fino a 100-120 km/h in montagna. Permane anche la possibilità di deboli precipitazioni nevose in montagna oltre gli 800-900 metri sull’Appennino aretino.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

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