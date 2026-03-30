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Santa Fiora, allaccio bonifica idrica in via Giacomo Matteotti

 I lavori erano originariamente previsti per il 26 marzo ma rinviati a causa delle avverse condizioni meteo

di Redazione
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Santa Fiora (Gr) Giovedì 2 aprile Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Santa Fiora per l’allaccio della bonifica idrica in via Giacomo Matteotti, originariamente previsto per il 26 marzo ma rinviati a causa delle avverse condizioni meteo. I lavori sono in programma dalle 14.15 alle 17.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nella frazione di Marroneto. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di Acquedotto del Fiora: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

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