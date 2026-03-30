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Rioganizzazione della raccolta dei rifiuti: Comune e Sei Toscana incontrano i cittadini

L'iniziativa è in programma martedì 31 marzo

di Redazione
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Roccalbegna (Grosseto). È fissato per domani, martedì 31 marzo, alle 18.00, nei locali della Casa di Roccalbegna di via Amiata 286, l’incontro pubblico promosso dal Comune di Roccalbegna e da Sei Toscana per illustrare ai cittadini i dettagli del nuovo piano di riorganizzazione del servizio stradale di raccolta dei rifiuti.

Il piano è stato definito dall’amministrazione comunale in sinergia con il gestore Sei Toscana – Gruppo Iren e con l’Ato Toscana Sud e punta ad aumentare la quantità e la qualità della differenziata e  amigliorare il decoro urbano. La riorganizzazione è partita lo scorso 23 marzo, data nella quale è stata avviata la progressiva rimozione dei vecchi contenitori, che hanno lasciato il posto a nuovi cassonetti stradali, più funzionali e dal migliore impatto visivo.

Dettagli e novità del nuovo servizio verranno presentati nel dettaglio ai cittadini nell’incontro di domani, nel corso del quale verrà anche consegnata la nuova guida alla raccolta differenziata #buttabene.

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