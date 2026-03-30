Cabina danneggiata, lavori urgenti dell’Enel: ecco le vie in cui sarà interrotta la corrente

Follonica (Grosseto). E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani (martedì 31 marzo) effettuerà un intervento di manutenzione urgente del sistema elettrico a Follonica, con particolare riferimento agli impianti che forniscono alimentazione all’area compresa tra via Sanzio, via Galvani, via Gioia, via Giorgi, via Galilei, via Leonardo Da Vinci, via Ferraris e dintorni.

I lavori

L’attività è urgente perché si è verificato un danneggiamento in ingresso alla cabina della zona. Il guasto è stato riparato con una soluzione provvisoria e le utenze dell’area hanno regolarmente il servizio elettrico, ma è stato predisposto un piano di lavoro urgente per la sostituzione della componentistica interessata.

Domani, martedì 31 marzo, a partire dalle 13.30 (conclusione entro la serata), quindi, si svolgerà l’intervento per l’installazione delle nuove apparecchiature: i lavori devono essere eseguiti in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze comprese della porzione di centro abitato suddetta (pochi civici per ogni via / località citate). I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con preavviso a 24 ore, nella zona interessata.

Nell’occasione, i tecnici di E-Distribuzione completeranno il rinnovo degli scomparti nella cabina Capannino, già sottoposta a restyling nella seconda parte del 2025. La società elettrica raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, èutile contattare il servizio clienti al numero 803.500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito web e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione.

Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, inoltre, sempre sul portale internet dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.