Più sicurezza in piazza della stazione: ecco le barriere parapedonali nei pressi del terminal bus

Grosseto. Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Grosseto sul fronte della sicurezza urbana e della qualità degli spazi pubblici.

Attraverso il settore Sviluppo ambientale – Servizio Mobilità, prendono il via gli interventi di messa in sicurezza del terminal bus di Piazza Marconi, con l’installazione di nuove barriere parapedonali nelle aree a maggiore intensità di traffico. Un intervento concreto e atteso, finalizzato a tutelare gli utenti del trasporto pubblico e a ridurre in modo significativo le interferenze tra flussi pedonali e veicolari in uno dei punti più frequentati della città. Le nuove infrastrutture consentiranno di indirizzare i cittadini verso percorsi dedicati e sicuri, aumentare la percezione di sicurezza all’interno dell’area terminal e separare in maniera netta le zone di attesa dalle corsie di manovra dei mezzi.

“Si tratta di un intervento che guarda alla sicurezza reale delle persone – sottolinea l’assessore alla mobilità Riccardo Megale – e che si inserisce in una strategia più ampia di riordino e modernizzazione degli spazi della mobilità cittadina”.

“Non sono parole, ma fatti concreti – dichiara il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Interveniamo su uno dei nodi più sensibili della città per garantire maggiore sicurezza a cittadini, studenti, lavoratori e turisti. Continuiamo a investire con determinazione su ciò che conta davvero: la tutela delle persone e la qualità della vita urbana. Questa è la nostra idea di città: ordinata, sicura e all’altezza delle sfide moderne”.

L’intervento si inserisce in un quadro più ampio che prevede anche il potenziamento della segnaletica orizzontale e l’introduzione di sistemi di controllo degli accessi, con l’obiettivo di rendere il terminal di piazza Marconi un hub di mobilità moderno, efficiente e sicuro.