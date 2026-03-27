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Nidi d’infanzia comunali, aperte le iscrizioni: come presentare la domanda

Domande online entro domenica 26 aprile 2026 per i bambini residenti nel Comune

di Redazione
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Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano informa che sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2026-2027. Le domande potranno essere presentate fino a domenica 26 aprile 2026 esclusivamente in modalità online attraverso il sito istituzionale dell’ente, accedendo con Spid o carta di identità elettronica.

Il servizio è rivolto ai nuclei familiari residenti nel Comune di Manciano. Possono essere ammessi i bambini che abbiano compiuto 12 mesi alla data di avvio dell’anno educativo, fissata al 15 settembre 2026.

Le strutture disponibili sono due: il nido d’infanzia di Manciano e la succursale di Montemerano, entrambe con una capienza massima di 14 posti ciascuna . È possibile presentare domanda per una sola sede oppure per entrambe, compilando in questo caso due distinte istanze.

Le graduatorie saranno redatte sulla base dei criteri stabiliti dall’amministrazione comunale, che tengono conto della situazione familiare e lavorativa, della composizione del nucleo e di eventuali condizioni di fragilità o disabilità. In caso di numero di domande superiore ai posti disponibili, sarà predisposta una lista di attesa.

Per l’anno educativo 2026-2027 non è prevista la possibilità di trasferimento da una sede all’altra, salvo casi straordinari valutati dai servizi competenti.

Per l’ammissione è necessario che il bambino sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione richiesta, in particolare quella relativa alla situazione lavorativa dei genitori, utile ai fini dell’attribuzione del punteggio.

L’ufficio Politiche sociali è a disposizione per supporto nella compilazione della domanda e per eventuali chiarimenti. È possibile contattare i numeri 0564.625340 e 0564.625305 oppure scrivere agli indirizzi sara.bartoccini@comune.manciano.gr.it e loretta.tremante@comune.manciano.gr.it.

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